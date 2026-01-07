Nicole Kidman y Keith Urban llegan finalmente a un acuerdo de divorcio

Kidman y Urban posan para los fotógrafos en la alfombra roja del estreno de la serie ‘Expats’ en Sydney Archivo El Ideal Gallego

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de música country Keith Urban llegaron finalmente a un acuerdo de divorcio con el que ponen así fin a un matrimonio de 19 años de duración.

La pareja acordó ante un juez en el condado de Davidson, en la ciudad de Nashville, capital del estado de Tennessee, renunciar a todos los derechos de manutención de las hijas Sunday Rose, de 17 años; y Faith Margaret, de 15, además de la del cónyuge, según la demanda a la que tuvo acceso el portal especializado en celebridades ‘TMZ’.

Cada una de las partes también será responsable de sus propios honorarios y gastos legales, mientras que la casa de Kidman será la residencia principal de las hijas del matrimonio, en la que pasarán 306 días al año, según el acuerdo alcanzado entre las partes.

También pactaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijas, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán de manera conjunta.

Diferencias irreconciliables

La intérprete australiana presentó una solicitud de divorcio a finales del pasado septiembre ante un tribunal de Tennessee (Estados Unidos), donde residía junto al cantante, alegando diferencias irreconciliables. Esta noticia se dio a conocer un día después de que la prensa estadounidense hiciera pública la ruptura de la pareja.

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por también el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G’Day LA.

El pasado 25 de junio, Nicole Kidman compartió una foto suya abrazando a Keith Urban en su cuenta de la red social Instagram para conmemorar su aniversario de bodas.

Antes de Urban, la ganadora del premio Oscar de la Academia de Cine de Hollywood en 2003 por ‘The Hours’, estuvo casada con el también actor Tom Cruise durante once años. Se divorciaron en 2001, un año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.