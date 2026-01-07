El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá

Errejón sale con su abogada de los juzgados de plaza Castilla en enero de 2025 M. Lanzuela (Ep)

El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en octubre de 2021 y le ha impuesto una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran exigir.

El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, envía a juicio a Errejón y lo cita el 15 de enero para notificarle su decisión, un trámite que abre el plazo para que el también exdirigente de Podemos presente su escrito de defensa.

Carretero ha adoptado esta decisión en un auto en contra del criterio de la Fiscalía, que solicita el sobreseimiento del caso al considerar que “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” y tampoco que el político fuese consciente de que aquella “relación sexual” no era deseada por la actriz.

La actriz pide que el exdiputado de Sumar sea condenado a tres años de prisión por abuso sexual continuado

Elisa Mouliaá, por su parte, pide que Errejón sea condenado a tres años de prisión por un delito continuado de abuso sexual (existente en el Código Penal anterior a la ley del solo sí es sí) y que la indemnice con 30.000 euros.

En su auto, el magistrado explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que, una vez solicitada la apertura de juicio oral por la acusación particular, “el juez debe acordarla”, salvo los supuestos de archivo, “que no concurren” en este caso.

Recurso

Al margen de esta decisión del juez, la Audiencia Provincial de Madrid aún debe resolver el recurso que presentó Errejón contra su procesamiento, que cree que se basa en un relato “inventado” de la denunciante.

Sin embargo, tras la investigación, el juez consideró que los indicios contra Errejón “existen y no han sido totalmente desvirtuados” y dio veracidad al testimonio de Mouliaá, que denunció en octubre de 2024 que fue víctima de tres supuestos episodios de abuso sexual ocurridos una noche de 2021, en casa de unos amigos de ella y en la casa de él.

Carretero expuso en su auto los indicios de que Errejón “dio un beso inconsentido, realizó tocamientos sexuales con un leve forcejeo e intentó un tocamiento sexual desistiendo ante la oposición de la víctima”.

Tesis que no comparte la Fiscalía, que sostiene que, practicadas las diligencias de investigación necesarias, “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” y los indicios son insuficientes para sentar a Errejón en el banquillo.

Aunque la Fiscalía subraya que da “plena veracidad” a la declaración de Mouliaá por una serie de hechos “y por la forma en la que actuó”, no ve acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada por esta, y destaca que cuando la actriz “expresamente se lo expuso”, en dos ocasiones y momentos distintos, el político “cesó en su acción”.