El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Sara Carbonero se recupera "favorablemente" en la UCI tras ser intervenida de urgencia en Lanzarote

Redacción
06/01/2026 13:57
Sara Carbonero durante sus vacaciones
Sara Carbonero durante sus vacaciones
Instagram: Sara Carbonero
La periodista y empresaria Sara Carbonero permanece ingresada en un hospital de Lanzarote tras sufrir una indisposición que obligó a su ingreso urgente el pasado 2 de enero.

Carbonero se encontraba en el Archipiélago Chinijo despidiendo el año y dando la bienvenida a 2026 junto a su pareja, Jota Cabrera, y un grupo de amigos cercanos. Su intención era regresar a la península para celebrar el cumpleaños de su hijo Martín al día siguiente, pero su estado de salud obligó a modificar los planes.

De acuerdo con la información publicada por '¡HOLA!', la periodista llegó al centro hospitalario con un fuerte malestar y fue ingresada de inmediato para estabilizar su situación. Horas más tarde, fue intervenida con éxito y actualmente se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece bajo supervisión médica.

Por el momento no ha trascendido si será trasladada a otro hospital, aunque las mismas fuentes señalan que deberá continuar ingresada durante varios días. En caso de producirse un traslado, este debería realizarse por vía aérea debido a la condición insular del territorio.

Durante todo el proceso, Sara Carbonero ha estado acompañada por su pareja. Desde su entorno más cercano han pedido cautela, respeto y prudencia, evitando especulaciones y apelando a seguir los tiempos marcados por el equipo médico.

Según informó la revista 'Semana', Iker Casillas, exmarido de la periodista y padre de sus hijos, está al tanto de la situación y se mantiene en contacto permanente con las personas que acompañan a Sara Carbonero durante su hospitalización.

Antes de este imprevisto, la comunicadora disfrutaba de unos días de descanso en Canarias, donde había compartido en redes sociales reflexiones positivas sobre el cierre de 2025 y sus propósitos para el nuevo año, un 2026 que ha comenzado de manera inesperada.

