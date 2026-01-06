Felipe VI y su hija Leonor coinciden por primera vez con el uniforme del Ejército del Aire

Felipe y Leonor en la Pascua Militar EFE

Los reyes, acompañados de su hija Leonor, han presidido en el Palacio Real la tradicional Pascua Militar, ceremonia castrense que se celebra cada 6 de enero y en la que, por primera vez Felipe VI y la princesa de Asturias, han coincidido en vestir el uniforme del Ejército del Aire y el Espacio.

Casualidad que obedece a que el rey cada año viste el uniforme de gala de un ejército diferente: Tierra, Armada o Aire, rotando para representar a todos, bajo el rango de capitán general.

Y en este nuevo 2026, es el turno lucir el del Ejército del Aire y del Espacio, donde actualmente la princesa de Asturias continúa su formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Por ello ha lucido también el uniforme de alférez de gala del mismo Ejército compuesto por guerrera y pantalón en azul aviación, zapatos negros de cordones, guantes blancos y gorra.

En cuanto a las insignias y condecoraciones, Leonor de Borbón, que asiste por tercera vez a la Pascua Militar, ha llevado prendida la miniatura del Toisón de Oro, collar que tiene como emblema un carnero dorado que representa el compromiso moral.

Se trata de la más alta distinción de la Corona española y es considerado un elemento de tradición, continuidad e institucionalización en la figura de la princesa de Asturias como heredera de la Corona.

Sobre la guerrera, la princesa de Asturias ha lucido la banda azul celeste de la Orden de Carlos III, y en su parte izquierda, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

Como es habitual cuando luce uniforme militar, la princesa ha optado por recoger su cabello en un moño y unos pequeños pendientes como complemento.

Felipe VI, con el uniforme gala del Ejército del Aire, ha lucido el fajín rojo de capitán general de los Ejércitos que su padre, el rey Juan Carlos, le impuso tras su abdicación el 19 de junio de 2014 y que le acredita como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según establece la Constitución.

El fajín, que se anuda con un lazo en el lado izquierdo del cuerpo, es de seda y se lleva en la cintura. Del lazo caen dos extremos que rematan en dos grandes borlas de hilo de oro con flecos dorados.

Entre las distinciones que ha llevado Felipe VI se encuentran el Toisón de Oro que le fue concedido el 15 de mayo de 1981 por el real decreto de la Jefatura del Estado por parte de su padre; la Gran Cruz del Collar de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico con distintivo blanco, entre otras.

La reina de blanco y negro y con capa

El jefe de Estado, la reina Letizia y la princesa de Asturias han llegado a la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid, escenario habitual de este evento, para presidir el acto que ha comenzado con el himno nacional y el soberano pasando revista a las tropas.

En esta mañana fría que se celebra la Pascua Militar que marca el inicio del calendario institucional, la reina Letizia, fiel al protocolo que obliga a vestir de largo para la ceremonia, ha escogido un conjunto en blanco y negro y se protegía del frío con una capa negra y cuello de pelo.

Para la vigésima ocasión en la que la reina asiste a la celebración de la Pascua Militar junto al rey Felipe VI, ha optado por modelo sobrio y elegante compuesto por una falda larga combinada con una blusa blanca plisada con mangas amplias.

Este acto castrense, que se remonta a 1782 y que da inicio al año militar, termina con el tradicional vino en el Salón de Columnas, donde los reyes, la princesa de Asturias y las autoridades charlan con los invitados de manera informal.