Sociedad

Uno de los jóvenes muertos en el incendio de Crans Montana es hijo de una catalana

Efe
05/01/2026 11:13
Vista de un cartel que prohibe los fuegos artificiales por riesgo de incendio en el lugar
Vista de un cartel que prohibe los fuegos artificiales por riesgo de incendio en el lugar
EFE
Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 años y madre catalana, es uno de los 40 fallecidos durante el incendio ocurrido la noche de Nochevieja en el bar Le Constellation, en Crans Montana (Suiza).

Según ha informado su familia en una esquela en 'La Vanguardia' este lunes, el joven será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeral que tendrá lugar en el Monestir de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Sus padres John y Montserrat, sus hermanas Ella y Liv, y el resto de la familia han anunciado la "tan inesperada y sentida pérdida" del joven y han pedido una oración en su memoria.

La Policía del cantón suizo de Valais anunció el domingo la identificación de las 40 personas fallecidas en el incendio, la mitad de ellas menores de edad.

Entre los fallecidos hay 21 ciudadanos suizos, nueve franceses --incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica--, seis italianos --incluido uno con ciudadanía emiratí--, una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, según la información publicada por la Policía de Valais en su página web.

Entre los 119 heridos hay más de 70 ciudadanos suizos, 14 franceses, 11 italianos, varios serbios y otros de otras nacionalidades, según el Instituto de Medicina Forense de Valais.

