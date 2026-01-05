La mujer de 38 años hallada muerta en Jaén figuraba en el sistema VioGén

Concentración y minuto de silencio este lunes frente al ayuntamiento de Quesada José Manuel Pedrosa (Efe)

Pilar, la mujer de 38 años hallada muerta este pasado domingo en la localidad jienense de Quesada con signos de violencia y heridas de arma blanca figuraba en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, según confirmaron ayer fuentes cercanas a la investigación.

La Guardia Civil detuvo a la expareja de la mujer cuyo cuerpo sin vida apareció en el paraje de Los Molinos, cercano al centro urbano de Quesada. El Ayuntamiento de la localidad andaluza decretó tres días de luto por la muerte de su vecina y convocó para el mediodía de ayer un minuto de silencio en señal de duelo. Además, se suspendieron todos los actos programados para la jornada de este lunes, víspera de Reyes.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se indicaron que se está investigando este caso como un posible asesinato por violencia machista, que sería el primero del año en España.

El hallazgo de la mujer se produjo a primera hora de la tarde de este pasado domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas y de manera inmediata se activó un dispositivo en el que participaron sanitarios, Guardia Civil y Policía Local de Quesada.

“Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, señaló el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

De confirmarse el crimen machista sería el primero de 2026, después de que 46 mujeres fueran asesinadas por sus parejas o exparejas en España el pasado año, la cifra más baja de la serie histórica que se empezó a elaborar en 2003.

Cabe recordar pues que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día, todos los días y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores de edad pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

“Rabia e impotencia”

Así, entre la conmoción y la concienciación, centenares de vecinos de Quesada se reunieron durante le mediodía para mostrar la “rabia e impotencia” ante la muerte de Pilar tras la que fue detenida su expareja, de 61, y que contaba con una orden de alejamiento.

“Quesada está conmocionada y traspuesta ante tanta rabia e impotencia”, señaló la alcaldesa Yolanda Marcos, después del minuto de silencio que los vecinos guardaron en la localidad.

El Ayuntamiento decretó tres días de luto oficial y suspendió todos los actos festivos por la muerte de esta vecina, cuyo cadáver apareció en el paraje de Béjar, a las afueras de la población con signos de violencia por arma blanca.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que también estuvo presente en la concentración y fue quien confirmó que tanto la víctima como el detenido y presunto agresor estaban inscritos en el sistema VioGén, ella como víctima y él como agresor.

Además, según Fernández, el agresor tenía en vigor una orden de alejamiento por lo que todos los indicios apuntan a un posible crimen machista, que sería el primero del año en España, aunque este dato está aún pendiente de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil.

El detenido mantuvo una relación sentimental con la fallecida, que terminó hace más de un año. El subdelegado del Gobierno en Jaén, apeló a “un compromiso sin ambages y sin grietas contra la violencia de género” y a la “unidad de todas las instituciones”.

También la alcaldesa de Quesada afirmó que es preciso hacer una reflexión sobre la violencia de género: “Hay que darle a esto un giro porque no está funcionando”.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Jaén, Raquel Ortiz, apostó por “intensificar el trabajo y los recursos para concienciar, prevenir y proteger”.

“No caben ambigüedades ni negacionismos frente a la violencia de género. Hay que condenar, perseguir y erradicar”, zanjó la socialista Ortiz durante su intervención.