Sociedad

Encuentran fallecido a un hombre que se cayó por un talud cuando paseaba por una senda en Asturias

Ep
05/01/2026 09:41
Emergencias 112
Emergencias 112
Un hombre, vecino de Morcín, ha fallecido este domingo tras caer por un talud cuando paseaba por la senda que discurre entre La Foz y Les Maces, en Morcín. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto al Jefe de la Zona Centro, localizaron al hombre a medianoche.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de la familia del afectado a las 21.52 horas de este domingo. En la llamada se explicó que, como solía hacer, había salido a pasear por la senda que discurre de La Foz a Les Maces y no había regresado.

El SEPA movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro, a efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, al Grupo de Rescate, a la Unidad Canina y a la Unidad de Drones.

Una vez en la zona, se comenzó la búsqueda y a las 23.56 horas se informó que se había localizado al afectado, que había sufrido una caída por un talud. De inmediato se iniciaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), hasta la llegada del equipo sanitario de la UVI Móvil de Oviedo activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Finalmente nada se pudo hacer y el afectado, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, resultó fallecido. La sala del 112 del SEPA también informó a la Guardia Civil y al SAMU.

