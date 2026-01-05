Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' y Madrid la más agraciada

Ep
05/01/2026 12:27
Ganadores de 'El Niño' celebrando el premio
El 0 es la terminación 'favorita' del primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', al haber salido en un total de 22 ocasiones, la última en 2021, según las cifras facilitadas por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Madrid es la región más agraciada de toda España, con 43 ocasiones premiada.

Asimismo, según datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición del Primer Premio el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones (la última en 2015), seguido del número 9 con un total de 13 apariciones, aunque lleva sin aparecer desde 2005, y que empata con el 4, agraciado en 2016, 2017 y 2024.

En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran a continuación el número 5 (también con 12 veces, la última en 2022). El 2 ha sido el reintegro del Primer premio en 11 veces, la última en 2020; seguido por el 6 (diez apariciones, la última en 2003), el 1 (con nueve ocasiones aunque lleva sin salir desde 1996), y el número 8 (con nueve, la última en 2025). En último lugar, por frecuencia de aparición, se halla en número 3, que ha aparecido siete veces, la última en el sorteo de 2023.

En cuanto a los lugares de la geografía más agraciados, según los datos recogidos por Europa Press, Madrid es el lugar en el que mayor número de veces ha recaído el Primer Premio (43 ocasiones), seguida de Barcelona (38), Bilbao (18), Valencia (16), Sevilla (11) y San Sebastián (9). En 2025, el primer premio fue el número 78.908 y cayó en León.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 repartirá este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Según Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el sorteo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros y se destina a premios el 70% de la emisión, es decir, 770 millones de euros. Los premios más importantes son el premio de 2 millones de euros por serie, el segundo premio de 750.000 euros por serie y el tercer premio de 250.000 euros por serie. Además, el Sorteo de 'El Niño' repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros.

