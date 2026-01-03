Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El papa León XIV planea una visita a España para junio de este año

De confirmarse, sería el primer viaje de un pontífice en quince años tras el paso de Benedicto XVI por Madrid

Efe
03/01/2026 21:02
El papa saluda a los presentes en la plaza de San Pedro en la Audiencia del Jubileo el pasado día 6
El papa saluda a los presentes en la plaza de San Pedro en la Audiencia del Jubileo el pasado día 6
Giuseppe Lami (Efe)
El papa León XIV estudia una posible visita a España en junio de 2026, confirmaron este sábado fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

 La presidencia de la CEE y la secretaría de Estado del Vaticano tienen previsto reunirse en Roma el próximo viernes día 9 de enero para preparar esa posible visita, según esas fuentes.

 De confirmarse, sería el primer viaje de un papa a España en quince años después de que Benedicto XVI clausurara en el mes de agosto de 2011 en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud.

 El pasado 17 de noviembre, el presidente de la CEE, Luis Argüello, tras reunirse con el pontífice en el Vaticano, se mostró esperanzado de que la visita a España pudiera producirse “relativamente pronto”.

 Diez días después, en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano, León XIV declaró a preguntas de los periodistas españoles que había “más que esperanza” en relación a ese viaje. “Vamos a ver las fechas”, agregó el santo padre.

 Sobre los lugares que la CEE ha propuesto al papa en su invitación, Argüello recordó en noviembre que está pendiente la posibilidad de Canarias, en relación con el tema de las migraciones, que ya esbozó el fallecido papa Francisco, quien no llegó a visitar España durante su pontificado.

 También comentó que este año se celebran en España varios acontecimientos religiosos como el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, la culminación de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, e incluso la “posible beatificación” de su arquitecto Antonio Gaudí.

 El presidente de la CEE planteó asimismo la posibilidad de que el papa visite Valladolid, con motivo del centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, quien fue arzobispo de Lima, y el año jubilar que se celebrará en 2026 junto a la diócesis de Chiclayo (Perú), donde Robert Prevost fue obispo.

 Antes de ser papa, León XIV ya visitó España en varias ocasiones en el desempeño de sus cargos.

 Por otra parte, el próximo día 6 de enero se cerrará la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y finalizará el Jubileo, un evento que se celebra cada 25 años y que esta edición atrajo a Roma una gran afluencia de peregrinos, dijo monseñor Rino Fisichella, organizador por parte del Vaticano.

 “El resultado es abrumadoramente positivo, no solo porque se vivió como una profunda experiencia espiritual, sino también porque los peregrinos acudieron en masa. Estamos calculando cifras, pero ya han llegado a Roma más de 32,5 millones”, subrayó. 

