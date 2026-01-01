Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Pedroche da una vuelta de campana a su vestuario y lo recicla desde 2014

La presentadora despidió 2025 con un homenaje a sus doce años dando las campanadas, con un mensaje que ha necesitado de “introspección”: la lucha contra el cáncer

Efe
01/01/2026 21:50
Cristina Pedrochre posa con la capa reciclada
Cristina Pedrochre posa con la capa reciclada
Andrés Gar Luján (Efe)
Una vez más, Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer: ha dado una vuelta de campana con su vestuario la noche de Fin de Año y se desnuda, dejando al descubierto su torso que cubre con un collar de estrellas y cadenas, elementos extraídos del vestuario que ha lucido en sus doce años presentando las campanadas.

 Pedroche ha sido de nuevo el foco de atención de entre las presentadoras de las distintas cadenas por la elección de su vestuario, que ha ligado una vez más a una causa social. Con razón, declaraba hace unas semanas que no sabía si se iba a atrever con este diseño.

 “De todas las metamorfosis a las que me he sometido, esta ha sido la más dura de todas. Ha sido necesario hacer una introspección muy profunda para decir sí a este vestido porque supone un impacto muy grande”, señaló Pedroche.

 Si en los últimos años la presentadora ha colaborado con Acnur, Greenpeace o Unicef en la retransmisión de las campanadas en Antena 3, en 2025 centró su foco en la labor que la Asociación Española Contra el Cáncer apoyando y acompañando a las personas con esta enfermedad y sus familias y para impulsar la investigación, explicó.

 Un ejercicio de reciclaje es lo que ha supuesto el diseño de este año que ha tuneado los diseños de otros años para confeccionar el de este pasado miércoles. 

Cristina Pedroche, con el vestido interior reciclado | Andrés Gar Luján (Efe)
Cristina Pedroche, con el vestido interior reciclado | Andrés Gar Luján (Efe)
EFE

Ha rescatado los bordados que Johan-Luc Katt realizó para las botas que utilizó en 2021 que ahora giran en torno a la cadera de un minivestido que recrea un collar de estrellas y cadenas en el pectoral, extraídos del bustier de terciopelo azul de 2016.

 Este collar conecta con el que ha enmarcado el rostro de Pedroche y que parte de una tiara realizada con la mascarilla del año de la pandemia, rematada con un ramillete de plumas del casco que Vivas Carrión, así como los cristales de gotas de leche materna de 2024.

 Pedroche ha presentado las campanadas para todas las cadenas del grupo Atresmedia y ha comenzado la emisión celebrando su duodécimo aniversario despidiendo el año, con una capa de elementos icónicos del vestuario mostrado en este tiempo; un ejercicio de suprarreciclaje cuya base es el edredón de 2021, en el que se intercalan el mikado rojo de 2016 o el tafetán rosa tiza de 2017 y aplicaciones de cristal del primer vestido de Pronovias.

 Su primer vestido para las campanadas de La Sexta ha servido para el abanico del que cuelgan los llamadores de ángeles que llevó en sus embarazos. 

