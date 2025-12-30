La familia Clooney obtiene la nacionalidad francesa

Amal y George Clooney posan en el photocall del London Film Festival el pasado 10 de octubre Tolga Akmen (Efe)

El actor estadounidense George Clooney, uno de los más famosos del planeta; su mujer Amal Alamuddin –nacida en Líbano– y sus dos hijos en común, Ella y Alexander –ambos nacidos en el Reino Unido– han obtenido la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

En el documento, figuran, entre una larga lista de naturalizaciones, Clooney, nacido el 6 de mayo de 1961 en Lexington, en el Estado de Kentucky; Amal, nacida el 3 de febrero de 1978 en Beirut; y sus hijos mellizos, nacidos los dos el 6 de junio de 2017 en Westminster, Londres.

La familia Clooney adquirió en el año 2021 una propiedad y una zona de viñedos en Brignoles, perteneciente al departamento del Var, en el sureste de Francia.

En el país galo, el intérprete ha sido condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en el año 2016.

Otra conocida figura del cine, el director estadounidense Jim Jarmusch reveló hace unos días que se encuentra en trámites para obtener la nacionalidad francesa.

“Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos... Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí”, afirmó recientemente a la radio pública ‘France Inter’ Jarmusch, realizador de ‘Extraños en el paraíso’ (1984), ‘Noche en la tierra (1991) o la reciente ‘Father Mother Sister Brother’.