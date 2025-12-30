La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero: Requisitos y cómo evitar multas de 80 euros

Un conductor coloca una baliza de emergencia tras un accidente Luis Tejido (Efe)

La baliza V-16 será obligatoria a partir de este 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera.

Las balizas deberán estar certificadas por Idiada o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

A escasos días de que su uso sea obligatorio en todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación de cuatro balizas V-16.

En concreto, la DGT ha eliminado la homologación a los dispositivos de las marcas comerciales de Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y el modelo de fabricación española denominado Call SOS, tras finalizar la vigencia de sus respectivos certificados administrativos.

Los productos dejarán de comercializarse en los puntos de venta, pero los conductores que los hayan adquirido podrán seguir usándolos a partir de este jueves, al cumplir todos los requisitos técnicos.

Y es que los motivos de esta retirada son principalmente la falta de renovación de las licencias por parte de los fabricantes y no fallos técnicos detectados en el funcionamiento de las luces.

La asociación de consumidores Facua afirma que las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización.

Sin vocación de sancionar

Tráfico insiste que “no hay vocación de multar” con la obligatoriedad de que los conductores lleven la baliza V-16 homologada.

“No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad.

Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad”, aseguraba la subdirectora de la DGT, Ana Blanco, en una entrevista en la ‘Cadena Ser’.

La número dos de Pere Navarro destacó que “todavía hay margen” para que los conductores adquieran la baliza V-16 obligatoria.

“Tenemos días para dotarnos de este dispositivo de seguridad”, precisó. Desde la DGT recuerdan que este dispositivo busca reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos.

En las motocicletas, se recomienda su uso aunque no existe obligación.

El aparato debe guardarse cargado en la guantera u otro lugar accesible dentro del vehículo. Al usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior en la parte más alta posible del vehículo.