Al menos 46 mujeres fueron este año asesinadas por violencia de género

Dos mujeres sujetan un cartel contra la violencia machista el pasado 25 de noviembre en Tenerife Ramón de la Rocha (Efe)

Al menos 46 mujeres y tres menores han sido asesinados en 2025 por violencia de género, según datos del Ministerio de Igualdad. Junio ha sido el mes que más víctimas ha dejado, con ocho mujeres y un menor.

Este dato supone un descenso con respecto a 2024 cuando se registraron 49 mujeres y nueve menores asesinados, un ejercicio que marcó el récord de toda la serie histórica en el caso de los menores junto al año 2015.

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia de género, en 2025 han alcanzado por el momento las 1.341 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Según la estadística del departamento que dirige Ana Redondo, en más del 78% de los casos de violencia machista de este año no existían denuncias.

Precisamente, se trata de una cuestión sobre la que el Ministerio de Igualdad trata de concienciar a la sociedad para lograr salvar vidas.

Por comunidades, Andalucía es la que ha contado con mayor número de mujeres asesinadas por violencia machista este año, con 14 casos (29,8%).

Le sigue Cataluña, con cinco; Madrid y Comunidad Valenciana, con cuatro; y Extremadura, con tres; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con dos; Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno.

Respecto a las edades de las víctimas, 14 tenían en el momento del crimen de 41 a 50 años; once, de 31 a 40; seis, de 51 a 60; cinco, de 21 a 30; cinco, de 71 a 84; tres, de 61 a 70; una, de 18 a 20 y una, de 85 o más.

Asimismo, 27 de las mujeres eran españolas (casi el 60%), misma cifra que los presuntos agresores. Respecto a ellos, cinco de los 46 se suicidaron tras el crimen y nueve lo intentaron.

Por otra parte, en el caso de los menores víctimas de violencia vicaria, este año 2025 han sido tres los asesinados por la pareja o expareja de su madre (en abril, mayo y junio) y 65 desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos.

Por comunidad o ciudad autónoma en que se produjo el suceso, la Comunidad Valenciana cuenta con un caso y Murcia y País Vasco con otro cada una.

Uno de los menores tenía en el momento del crimen entre uno y dos años, otro entre cinco y seis y otro de 13 a 14. Los tres eran españoles. En el caso de sus presuntos agresores, dos eran de otro país y uno español.

Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.