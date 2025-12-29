Hallan el cadáver de la niña de la familia española que naufragó en Indonesia

Maniobras de recuperación del cadáver de la menor Efe

Familias afectadas por el accidente en Indonesia confirmaron este lunes que el cuerpo de la niña de doce años hallado por residentes locales corresponde a una de las tres menores valencianas desaparecidas.

“Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda”, señalaron en el comunicado, en el que ruegan una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, que se preserve su identidad.

Asimismo, las familias agradecieron el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confían en que las labores de búsqueda continuarán.

“No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos”, aseguraron. La menor de doce años viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo.

Su madre, Andrea Ortuño, y una de sus hermanas pudieron ser rescatadas de la embarcación. Sin embargo, quedaron atrapados otro de sus hermanos, el marido de su madre –el entrenador de fútbol Fernando Martín– y el hijo menor de éste, fruto de una relación anterior.

Las autoridades indonesias habían informado previamente del hallazgo de un cuerpo de una menor. El coordinador del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, había indicado, según los medios locales, que el cadáver fue hallado a “aproximadamente una milla náutica de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco”.

También notificaron al Ministerio de Asuntos Exteriores el hallazgo de una de las menores españolas desaparecidas, trasladaron fuentes de este departamento.