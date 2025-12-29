Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Hallan el cadáver de la niña de la familia española que naufragó en Indonesia

Los afectados esperan que las labores de búsqueda sigan y señalan que no volverán a “sin los cuatro, todos juntos”

Ep
29/12/2025 21:29
Maniobras de recuperación del cadáver de la menor
Maniobras de recuperación del cadáver de la menor
Efe
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Familias afectadas por el accidente en Indonesia confirmaron este lunes que el cuerpo de la niña de doce años hallado por residentes locales corresponde a una de las tres menores valencianas desaparecidas.

 “Lamentamos confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, cuyos restos mortales han sido recuperados en el desarrollo de las labores de búsqueda”, señalaron en el comunicado, en el que ruegan una oración por todos ellos y, en la medida de lo posible, que se preserve su identidad.

 Asimismo, las familias agradecieron el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confían en que las labores de búsqueda continuarán.

 “No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos”, aseguraron. La menor de doce años viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo.

 Su madre, Andrea Ortuño, y una de sus hermanas pudieron ser rescatadas de la embarcación. Sin embargo, quedaron atrapados otro de sus hermanos, el marido de su madre –el entrenador de fútbol Fernando Martín– y el hijo menor de éste, fruto de una relación anterior.

 Las autoridades indonesias habían informado previamente del hallazgo de un cuerpo de una menor. El coordinador del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, había indicado, según los medios locales, que el cadáver fue hallado a “aproximadamente una milla náutica de la ubicación en la que se sospecha que se hundió el barco”.

 También notificaron al Ministerio de Asuntos Exteriores el hallazgo de una de las menores españolas desaparecidas, trasladaron fuentes de este departamento. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello

As peaxes da AG-55 e a AG-57 manteranse conxeladas en 2026
Agencias
Cecilia Giménez junto a la obra 'restaurada'

Fallece Cecilia Giménez, ‘restauradora’ del ‘Ecce homo’
EP
IMG_3096

Marineda City acoge un flashmob que sirve de previa a una cita muy especial el próximo 11 de enero
Esther Durán
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que Rusia miente cuando acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin
EFE