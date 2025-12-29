Fallece Cecilia Giménez, ‘restauradora’ del ‘Ecce homo’

Cecilia Giménez junto a la obra 'restaurada' Archivo El Ideal gallego

Cecilia Giménez, la pintora aficionada responsable del fenómeno viral del ‘Ecce homo’ de Borja, con el que esta localidad zaragozana dio la vuelta al mundo en el verano de 2012, falleció este lunes a los 94 años.

Giménez saltó a la fama sin desearlo al conocerse el polémico resultado de la ‘restauración’ de esta pintura al fresco, obra de Elías García Martínez, en el santuario de la Misericordia de Borja, que ella siempre defendió que no estaba terminada.

Tras unos primeros días en los que lo pasó mal, las mofas se convirtieron en cariño, después de que tanto sus vecinos como buena parte del país mostraran su simpatía por ella.

En agosto de 2012, miles de personas se trasladaron al santuario y Cecilia vio a “todo el mundo aplaudiéndole”, recordó el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. De hecho, miles de personas han visitado desde 2012 el santuario.

El dinero recaudado con las entradas se destina a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, para mejorar sus instalaciones y ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia, donde estuvo interna Cecilia con su hijo, que tiene parálisis cerebral, hasta que fue trasladada a otro centro al sufrir demencia.