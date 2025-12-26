Richard Gere, uno más en el resumen informativo de RTVE

Alejandra Gere, esposa del actor, posa cariñosamente con el intérprete en un photocall Archivo El Ideal Gallego

El actor estadounidense Richard Gere, galardonado con el Goya Internacional, se sumará a las voces de intérpretes nacionales que pondrán voz al resumen informativo del año de ‘RTVE’, un programa escrito y dirigido por el periodista Carlos del Amor.

El programa se emitirá el 31 de diciembre, en los telediarios, a las 15 y a las 21.00 horas en ‘La 1’, ‘Canal 24 horas’ y ‘RTVE Play’.

El repaso informativo contará además con las voces de Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara y Petra Martínez que ayudarán a repasar los últimos 365 días.

El programa acogerá además con una actuación musical “muy emocionante y despedidas que llegarán al alma”, según informó la corporación de radio y televisión públicas.

Entre los años 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera fueron los encargados de dar vida a cada uno de los años que terminaban.

El guion cambió a partir del año pasado, con un casting supervisado por Pedro Almodóvar en el que figuras de la interpretación optaban al papel protagonista. Este año Gere, gallego de adopción, será la gran estrella.