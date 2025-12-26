La gripe empieza a remitir y mantiene una intensidad media en Galicia

Una niña, con un pañuelo, durante un proceso gripal Archivo El Ideal Gallego

La gripe en Galicia continúa con intensidad media y tendencia decreciente, con un descenso del 5% en la tasa de consultas en Atención Primaria y un 12,6% menos de ingresos en la semana del 15 al 21 de diciembre en comparación con la semana anterior.

La Consellería de Sanidade publicó el informe sobre la actividad de infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre y, según apuntan los datos recopilados por el servicio de vigilancia epidemiológica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, “ya se ha alcanzado el pico de la ola epidémica gripal”.

Los datos señalan que en comparación con la semana anterior, se produjo un descenso del 5% en la tasa de consultas por gripe en Atención Primaria, que se situaba en 103,7 consultas por cada 100.000 habitantes.

El grupo con mayor tasa de consultas sigue siendo el de cero a cuatro años –250,3 consultas por cada 100.000 habitantes–, seguido del de cinco a 19 años, con 155,4 consultas por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a las áreas sanitarias, se produjeron descensos en todas en comparación con la semana anterior.

Las farmacias centinela de la Xunta despacharon un 9,6% y un 5,1% menos de fármacos y pruebas autodiagnósticas

Por otro lado, en relación a los ingresos hospitalarios, un total de 339 personas con gripe confirmada ingresaron la semana pasada, un 12,6% menos que la semana anterior (387 ingresos).

El descenso de la tasa de ingresos se observó en todos los grupos de edad, siendo muy significativo en el grupo de cero a cuatro años, con una caída del 77,7%.

El grupo de 80 años o más presenta la tasa de ingresos más alta, con 63,6 ingresos por cada 100.000 habitantes, aunque también disminuyó 50% en comparación con la semana anterior.

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos disminuyó en todas ellas excepto en Santiago de Compostela, donde se mantuvo estable, y Ourense, donde aumentó un 25,3%.

Además, la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade informa que, en la última semana, las tasas de dispensación de medicamentos antigripales y pruebas de antígenos cayeron un 9,6% y un 5,1%, respectivamente.

En lo que va de temporada de gripe, se han notificado 2.426 ingresos, la mayoría por virus tipo A.

Esta enfermedad respiratoria también comenzó a remitir en el conjunto de España y bajó su incidencia en una semana a 400,4 casos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria, un 10% menos que una semana antes, aunque el descenso aún no se nota en los hospitales, en los que se mantiene la presión con una tasa de 9,3.

Conjunto de virus respiratorios

El último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la semana previa a la de Navidad –entre el 15 y el 21 de diciembre– refleja un aumento del conjunto de los virus respiratorios –gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial (VRS)– en Atención Primaria, donde la incidencia subió de 811,8 a 834,1.

Dicho incremento se debe fundamentalmente al covid, que se duplicó en este período de 5,7 casos por 100.000 habitantes a 10,8 y del VRS, cuya tasa ha pasado de 43 a 55,1.

Por el contrario, descienden los diagnósticos de gripe en los centros de salud, de los 444,1 de la semana previa a 400,4; lo hacen en todos los grupos de edad, excepto en los de 70 a 79 años y mayores de 80, en los que suben levemente.

La tendencia es similar en el conjunto de España pero lo que sí continúa es la presión hospitalaria

No obstante, la situación se mantiene en los hospitales, que registran 21,7 ingresos/100.000 habitantes frente a los 22,2 de la semana anterior por el conjunto de virus respiratorios. Por gripe, la tasa continúa estable en 9,2 ingresos/100.000 habitantes (9,3 la semana anterior).

Los más afectados siguen siendo los mayores de 80, aunque con un ligero descenso de la incidencia de 58,1 a 52,7, seguidos de las personas de 70 a 79 (25,6).

En los niños menores de un año los ingresos han caído en picado de 43,5 a 16, no así en los de uno a cuatro años, en los que sube hasta los 14,9.

Mientras tanto, las hospitalizaciones por covid siguen en una tasa general de 0,2, aunque en bebés menores de un año se eleva a 1, la más alta de todos los grupos.

El VRS, por su parte, sigue en ligero ascenso –de 2,6 a 3,1–, pero el incremento continúa y es pronunciado todavía en los menores de un año, en los que aumentó de 58,6 a 74,9 en una semana.