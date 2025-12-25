Mueren dos menores en el incendio de una vivienda en Málaga

Lugar en el que se produjo el incendio en el que murieron dos menores en Alhaurín el Grande (Málaga) EFE

Dos menores de 15 y 16 años han fallecido en el aparatoso incendio registrado este jueves en una vivienda de dos plantas de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, que según las primeras hipótesis pudo ser originado por un cortocircuito.

El incendio, que investiga la Guardia Civil, ha ocurrido poco antes de las 7:00 horas en una casa situada en el número 19 de la calle San Rafael, a la que los menores -que al parecer eran pareja- fueron a dormir unas cuatro horas antes tras celebrar la Nochebuena, ha explicado a los periodistas el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez.

En cuanto a las causas del incendio, ha dicho que "es pronto" para saberlas pero "se habla de un cortocircuito". La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el origen del incendio, según fuentes del instituto armado.

Los dos fallecidos, Rebeca y Juan Antonio, eran vecinos de Alhaurín el Grande, municipio de unos 27.000 habitantes, que vive con dolor y consternación esta tragedia ocurrida el día de Navidad.

"Perder una hija y un hijo es terrible, y más en estas fechas tan señaladas", ha señalado el regidor, quien ha apostillado que es "una desgracia muy grande para el municipio".

La vivienda, que pertenece a la madre de la joven que ha muerto en el incendio, ha quedado gravemente dañada -según el 112, ha llegado a colapsar el techo-, por lo que el Ayuntamiento intentará buscarle un alojamiento en las próximas horas.

El teléfono 112 recibió sobre las 8:00 horas el aviso de varios testigos de un incendio en la vivienda en el que había personas atrapadas, por lo que movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Fuentes del operativo desplegado en el lugar han dicho a EFE que los menores se encontraban solos en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir.

En la planta baja del inmueble había gran cantidad de material inflamable, que ha hecho que el fuego se propagase rápidamente y ha dificultad tanto el acceso a la planta superior como las tareas de extinción del incendio.

Además de los dos menores, que según las mismas fuentes eran pareja, en el suceso ha fallecido un perro.

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha decretado un día de luto oficial, este viernes 26 de diciembre, por el fallecimiento de los dos adolescentes.

"Todo el pueblo de Alhaurín el Grande se une en el dolor y ofrece su apoyo a la familia de los menores, quienes se han visto trágicamente afectadas por esta terrible pérdida", ha señalado el alcalde en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

También ha expresado su pesar por el fallecimiento de los jóvenes la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto a la Banda de Cornetas y Tambores 'Boinas Negras', de la que eran componentes Rebeca y Juan Antonio.

"Consternados por el inmenso dolor que nos deja esta doble y tan temprana pérdida", ha escrito.

La menor también formaba parte de una escuela local de danza, que ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte de la alumna. "Su responsabilidad, sus ganas y el arte que derrochaba en cada movimiento han dejado una huella imborrable en nuestros ensayos y en nuestros corazones", ha subrayado.