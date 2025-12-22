Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Sesenta series del 77715, vendidos a un bar y una pollería de Zaragona

Efe
22/12/2025 13:00
Quinto Premio en una Pollería de Zaragoza
Trabajadoras de la pollería Olga de Zaragoza, celebran haber repartido un quinto premio
EFE
La Administración de Loterías número 65 de Zaragoza ha vendido 60 series del 77715, un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y que se ha repartido entre dos negocios locales y "se acabó muy pronto".

Así lo ha indicado un empleado de la Administración, Rubén Martínez, en declaraciones a Europa Press pocos minutos después de enterarse de que habían entregado uno de los premios de la Lotería Navidad 2025.

Sorteo de la Lotería de Navidad

En Directo | Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Más información

"Tenemos mucho follón hoy y estamos escuchando el sorteo en el móvil. Nos sonaba el número, pero no nos habíamos enterado muy bien, hasta que nos han llamado y nos hemos dado cuenta de que lo habíamos vendido"., ha contado Rubén Martínez.

Sobre el número, el 77715, el lotero de la Administración número 65 de Zaragoza, situada en la calle La Salina, 1, ha apuntado que "se acabó muy pronto, en octubre o noviembre, es decir, hace muchos días que no lo tenemos, si no, se hubiera vendido mucho más".

Este quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se ha vendido "casi exclusivamente" en dos establecimientos de la capital aragonesa: el bar Valparaíso y la Pollería Olga --un puesto del Mercado Central--.

"Por ventanilla no se ha vendido nada, prácticamente nada, solo algún décimo para alguien que nos lo pidió", ha apostillado.

No es la primera vez que esta Administración entrega un premio, ya que, según Rubén Martínez, hace dos años repartieron "un buen pellizco" del primero del Sorteo del Niño.

Quinto Premio, 77715

Este número, aunque muy repartido, ha recaído sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y Zaragoza, con 60 series cada una, pero también ha dejado un buen pellizco en Elda (Alicante), con 38 series, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con 13; Fisterra (A Coruña), con 8,4; y Villanueva de la Serena (Badajoz), con 5.

En menor medida, el número se encuentra en otras administraciones de Madrid, Navarra, Badajoz, Guadalajara, Baleares, Palencia, Cáceres, Alicante, Guipúzcoa, Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cádiz, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, Lugo, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla. Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue, han extraído las bolas.

