Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Loteras del Corpus en Segovia reparten 200.000 euros de un cuarto a los 25 años del Gordo que vendieron íntegro

Ep
22/12/2025 13:04
Loteras del Corpus en Segovia
Loteras del Corpus en Segovia
EUROPA PRESS
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Las responsables de la Administración de Lotería número 2 de Segovia, la 'Lotería del Corpus', han mostrado su alegría al haber vendido una serie de un cuarto premio, el 78477, justo 25 años después del premio Gordo, que vendieron íntegro en 2000.

Sorteo de la Lotería de Navidad

En Directo | Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Más información

La administradora, Ana Herranz, e Irene Herrera y Alicia García, empleadas de la oficina lotera ubicada en Juan Bravo, 1, han recordado que "aquel día de 200 era como éste, frío y nuboso, y el premio también fue madrugador".

En este caso, están "contentas de dar esta serie", de un premio que creen que "se ha repartido décimo a décimo, en ventanilla". El total del premio ha sido de 200.000 euros, repartidos en esos 20.000 euros por décimo vendido.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Agraciados con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 79432, lo celebran en La Bañeza

El club de fútbol de La Bañeza vende entre jugadores, padres y vecinos parte del Gordo
EP
El 70.048, segundo premio del sorteo de Navidad, vendido íntegramente en Madrid

La lotera de Madrid que repartió el segundo premio celebra su jubilación y su cumpleaños
EP
El 25508 Cuarto Premio

El 25508, segundo Cuarto Premio del Sorteo de Navidad, cae en Ourense
EP
Quinto Premio en una Pollería de Zaragoza

Sesenta series del 77715, vendidos a un bar y una pollería de Zaragona
EFE