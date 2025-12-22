El club de fútbol de La Bañeza vende entre jugadores, padres y vecinos parte del Gordo

Agraciados con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el 79432, lo celebran en La Bañeza EFE

"Es una emoción demasiado grande", ha balbuceado entre lágrimas la trabajadora de la Administración Número 1 de La Bañeza, Patricia Vecino, que ha repartido hoy 468 millones de El Gordo que ha recaído en el número 79.432.

En declaraciones a Europa Press, y entre el ajetreo de celebraciones, esta empleada que lleva 17 años en este despacho ha apuntado que el premio está "muy repartido y entre gente que lo necesita muchísimo",

Vecino ha explicado que la administración, la número 1 situada en la Plaza Obispo Alcolea, está abonado a este número 79432 y que "muchas series" han ido a parar también a Villablino, otra de las localidades agraciadas con El Gordo.

La empleada, que entre llamada y llamada, sigue trabajando "atendiendo a la gente" que se está acercando al despacho, ha indicado que habían repartido premios, pero que como este "ninguno evidentemente".

Un premio que llega después de un año convulso, tanto por los incendios que han asolado la provincia como por el cierre de Azucarera, una planta que daba trabajo a cerca de 200 familias. "No os podéis imaginar el sentimiento que hay aquí, por todo lo que había pasado en el verano y también porque el cierre de la planta había afectado a mucha gente. Esto es una alegría inmensa", ha finalizado.

La Bañeza F.C.

Parte de ese Gordo ha sido vendido por el club La Bañeza F.C., equipo fundado hace 40 años que cuenta con unos 300 socios, la mayor de ellos de "gente obrera" a la que ha llegado el 79432 que se ha vendido por décimos entre jugadores, padres y vecinos de la zona.

La Bañeza F.C juega en Primera Regional, está en puestos de play-off y lleva siete partidos seguidos ganados. "Compramos el estadio del Valladolid para los amistosos", ha bromeado Miguel Ángel Ferrera, socio del club que ha repartido la suerte entre los bañezanos.