El 79432, el Gordo de Navidad, vendido sobre todo en León

Niñas cantando El Gordo EFE

El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo), que se celebra este lunes en el Teatro Real de Madrid.

El primer premio de este tradicional sorteo ha salido a las 10:45 horas y ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en la Pola de Gordón y 16 en Madrid, en concreto en el distrito de Ciudad Lineal.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. Se ha dado a conocer en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco.