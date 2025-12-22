El 78477, primer Cuarto Premio del Sorteo de Navidad 2025, con 200.000 euros a la serie, riega 9 provincias

Niños cantan el primer Cuarto Premio del Sorteo de Navidad EFE

El número 78477 ha resultado agraciado con el primero de los dos Cuartos Premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Los niños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales -responsables de cantar el 'Gordo' en el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2024- han cantado número y premio e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda han extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.