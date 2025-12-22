Sociedad
El 77715, otro Quinto Premio de la Lotería de Navidad
El 77715 ha sido otro de los Quintos Premios cantados este lunes en el Teatro Real como parte del Sorteo Extraordinario de Navidad y está retribuido con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Ha sido el tercero de los quintos premios, ha salido a las 11:06 horas y se ha vendido sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza.
Otras series se han vendido en Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Fisterra (A Coruña), Mérida y Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid, Pamplona, y Palma de Mallorca, entre otros lugares.