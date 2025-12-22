El 70048, Segundo Premio del Sorteo de Navidad 2025, es el número que jugaba Bimba y Lola

Varias personas celebran a las puertas de la administración de loterías del número 10 de la calle Barquillo EFE

El número 70048, el que ha resultado agraciado con el Segundo Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie, es el que jugaba la empresa Bomba y Lola.

El número fue cantado a las 09:21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.