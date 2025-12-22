Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El 25508, segundo Cuarto Premio del Sorteo de Navidad, cae en Ourense

Ep
22/12/2025 13:09
El 25508 Cuarto Premio
El 25508 segundo de los dos Cuartos Premios
EFE
El número 25508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos Cuartos Premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la octava tabla y parte del mismo se ha vendido en la ciudad de Ourense, según los datos aportados por Loterías del Estado, en concreto una serie.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

