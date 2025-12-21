La ‘tardebuena’ y las comidas de empresa elevan un 5% la facturación de los bares

Varias personas presencian el encendido navideño de Vigo Adrián Irago (Ep)

Las celebración de citas ya asentadas como la denominada ‘tardebuena’ y las cenas y comidas de Navidad dejarán en la restauración durante estas fechas un incremento de la facturación de entre el 4% y el 5%, respecto al año anterior, aunque los negocios observan la evolución del tiempo, que condiciona el consumo.

La restauración afronta con optimismo la campaña de Navidad de este año 2025, una cita en la que, además de estar en casa, los españoles optan cada vez con mayor frecuencia por pasar sus fechas centrales –como el 25 y el 31 de diciembre– en los bares y los restaurantes.

En este sentido, el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, confirmó las buenas previsiones para estas fechas tan especiales del año, aunque su evolución dependerá, sobre todo, de cómo se comporte el tiempo, un aspecto que condiciona con fuerza el consumo de los españoles en los bares y restaurantes.

La ubicación en el calendario de las celebraciones ayuda a que se registren buenos datos en el sector

“La hostelería este año está teniendo unas buenas navidades e influye mucho cómo han caído las fechas de celebración. Los festivos están muy extendidos, caen entre semana y esto hace que se aprovechen a tope, más los propios fines de semana”, ha celebrado Gallego.

Cada vez son más los restaurantes que deciden abrir sus puertas y ofrecer un servicio, por lo general de menú cerrado, durante las fechas más especiales de la Navidad.

A su vez, también son cada vez más las familias que optan por celebrar sus comidas y cenas en estos establecimientos, ha concretado el secretario general de Hostelería de España

. En esta tendencia puede influir el incremento de precio en la cesta de la compra, a lo que se suma el “trabajo” que cuesta cocinar y, muchas veces, la “tensión” y el “estrés” que suponen organizar estos menús navideños en casa.

Aumento de plantillas

El alza de la demanda en la temporada navideña deja también en la restauración la necesidad de aumentar las plantillas, una cuestión que resulta compleja para el sector ya que supone un incremento de costes para los negocios, ha lamentado el secretario general de la patronal.

“Este tipo de celebraciones siempre se suplen con lo que nosotros denominamos los ‘extras’. Es cierto que desde que tuvimos la reforma del Estatuto de los Trabajadores y se incorporó el fijo discontinuo, nos ha incorporado una rigidez y un sobrecoste”, ha añadido Gallego.

Los menús de Navidad

De acuerdo al análisis de la campaña de Navidad elaborado por Hostelería de España, el 42,1% de los consumidores optan en esta fecha por menús de entre 30 y 45 euros, seguido del 31,6% que elige un menú de entre 45 y 55 euros. Solo un 7,9% de los consumidores escoge un menú de Navidad de más de 75 euros, mientras que el resto oscila entre los 55 y 65 euros.

Para la mayoría de los negocios hosteleros los precios de estos menús han aumentado, el 58,8% de los encuestados por la patronal considera que su precio ha crecido respecto al año anterior; el 40% cree que se han mantenido igual y solo el 1,3% indica que los precios han bajado.

Asimismo, la sensación que vive el sector apunta a una estabilización en las reservas para estas fechas. Concretamente, el 45,2% de los encuestados por la patronal considera que se han registrado las mismas reservas que el pasado año por estas fechas, el 38,7% cree que hay menos y el 16,1% apuesta porque se ha producido una subida de las mismas.