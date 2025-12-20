Los afectados por la dana no se reunirán con Llorca si Mazón sigue con su acta

Pérez Llorca saluda a Mazón el día de su investidura como president Kai Fosterling (Efe)

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud–Valencia agradeció la invitación del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para reunirse a tratar la situación que siguen padeciendo las personas afectadas, pero la declinó mientras no le exija a Carlos Mazón su acta de diputado y que esta sea entregada.

Así lo indicó este sábado la asociación en un comunicado, en el que consideraron “desacertadas” las últimas declaraciones del president en las que se le atribuye a alguna de las asociaciones una supuesta búsqueda de venganza y no de justicia.

“Consideramos que ese no es el camino de la conciliación”, sentenciaron, a la par que defendieron que persiguen la justicia “a través de la investigación de la verdad, la depuración de responsabilidades, así como la defensa de los derechos de las personas afectadas y la reparación por los daños sufridos”.

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud–Valencia reiteró, también, su compromiso con la exigencia de que se produzcan cambios efectivos en las políticas y los protocolos de emergencias que garanticen la protección de la ciudadanía para que una tragedia como la de 2024 no vuelva a repetirse nunca en ninguna parte.

Por otra parte, con la entrega de ‘la voluntaria honorífica’ a las asociaciones de víctimas y afectados por la riada concluyó la primera edición de los ‘Premios No Olvidar la DANA’ que reunió este sábado a más de 70 entidades en el barrio de Ruzafa, en la ciudad de Valencia.

Este reconocimiento fue entregado por el médico valenciano Raúl Incertis, que pasó cuatro meses en el Hospital Nasser de Gaza.

Hasta 30 activistas del Centro de Voluntariado La Cantina fueron los encargados de entregar, en once categorías, los premios diseñados por Paco Roca y ejecutados por los artistas, Ángel de Fabero y Jesús Benet, y bautizados como ‘la voluntaria’.

Este acto contó también con las actuaciones del coro Samaruc y Jonathan Pocoví. En los premios han estado también presentes el bailarín Nacho Duato y el compositor Rei Ortolá, informó la organización.

Durante la entrega de premios se vivieron momentos “muy emocionantes”, como la recogida de la distinción por parte de 16 profesionales de ‘A Punt’, radio y televisión, que relataron cómo vivieron la dana.

“Vuestra cobertura fue un servicio público en el sentido más profundo del término”, así dieron paso a la entrega de premios los voluntarios encargados de hacerlo.

Otro momento destacado fue el de la recogida de la distinción por parte de los representantes del gremio de panaderos, que se emocionaron al recordar la respuesta de más de 100 hornos al día siguiente de las inundaciones ayudando a los afectados.

Pero el momento “más sentido” fue la entrega de la distinción a las asociaciones de víctimas que recibieron un aplauso “de varios minutos”, y que las representantes acogieron visiblemente emocionadas.

Objetivo común

y Edu Puerta, del equipo coordinador del Centro de Voluntariado La Cantina destacaron que “estos premios son expresión de lo que somos La Cantina, gente distinta, con formas de pensar diferentes, unidas por un objetivo común, solidaridad con las víctimas y los afectados”.

Al inicio del acto se anunció que todos los años por estas fechas “vamos a reunirnos con una misma misión, entregar los ‘Premios No Olvidar la DANA’, un homenaje a la unidad y la solidaridad, a las víctimas, los afectados, los voluntarios y también “un espacio para la reflexión, la reconstrucción, la verdad, la justicia y la reparación”.

Según los organizadores, la elección de los premios se hizo reuniendo un total de 300 propuestas de entidades e iniciativas para ser nominadas, de las que se ha elegido a 70, y de ellas han salido los premiados de esta primera edición consultando a un grupo de organizaciones y profesionales que han hecho de “consejo asesor”, y tomando la decisión final “por consenso” en la asamblea de voluntarios.

El acto, asimismo, concluyó con la reunión de todos los nominados en el escenario recibiendo un aplauso sostenido que se interpretó como forma de reconocer el esfuerzo que ha hecho y seguirá haciendo toda la sociedad valenciana.