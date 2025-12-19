Mi cuenta

El Ideal Gallego

Sociedad

Los sindicatos celebran el avance de Sanidad en el Estatuto Marco

Las negociaciones continuarán el lunes sobre la cuestión imprescindible del modelo de retribuciones

Efe
19/12/2025 21:56
Decenas de médicos protestan ante el Ministerio el pasado día 11
Decenas de médicos protestan ante el Ministerio el pasado día 11
J.Serrano (Ep)
Los sindicatos Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF CIG-Saúde mostraron este viernes su satisfacción con la nueva redacción del Estatuto Marco que les presentó el Ministerio de Sanidad, con el que volverán a reunirse el lunes para debatir sobre el modelo de retribuciones, imprescindible para cerrar el acuerdo.

 En su encuentro, Sanidad y los sindicatos del ámbito de esta negociación revisaron la propuesta del Ministerio que incorpora las mejoras que pactaron el pasado lunes relativas a la jornada semanal de 35 horas, la posibilidad de acceder a las jubilaciones parcial y anticipada y el reconocimiento retributivo que debe acompañar al modelo de reclasificación profesional.

 Sobre los dos primeros puntos, las organizaciones salieron de la reunión con “cierta satisfacción”, porque el nuevo borrador introduce todas sus demandas, señaló Laura Villaseñor, presidenta del sindicato de Enfermería Satse.

 Queda pendiente el asunto del nuevo modelo de clasificación profesional y las correspondientes retribuciones asociadas, sobre las que empezarán a profundizar el próximo lunes.

 Estos sindicatos son “conscientes” de que este apartado no puede recogerse como tal en el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, por lo que piden a Sanidad un acuerdo paralelo “vinculante” que implique a los Ministerios competentes, como Hacienda o Función Pública. Sin ese acuerdo, subrayó, “no habrá aval al Estatuto Marco”.

 De todo ello dependerá la convocatoria de huelga que programaron para todo el Sistema Nacional de Salud para el 27 de enero, de momento “en suspenso”.

 La que sí se mantiene es la huelga de médicos que, por una parte, programaron la CESM y el SMA, que rompieron relaciones con el Ministerio tras su negativa a fijar una mesa paralela de diálogo al margen de los sindicatos del ámbito para negociar las condiciones de los médicos y plasmarlas en un estatuto propio.

 Ambos sindicatos, responsables del paro de cuatro días de la semana pasada y que tienen pendiente fijar el nuevo calendario de movilizaciones, se levantaron de la reunión que tuvieron con la ministra el pasado miércoles y le acusaron de “dinamitar toda voluntad de diálogo” También sigue en pie, de momento, la que convocó Apemyf, conformada por una veintena de organizaciones sindicales y no sindicales, para los días 14 y 15 de enero.

 El Ministerio también invitó a esta asociación a una reunión el próximo lunes.

 Sobre las protestas de los sindicatos médicos, Villaseñor insistió en que son las organizaciones del ámbito las que obtuvieron la representatividad en las elecciones para negociar esta ley.

 Como representantes, lo que están intentando es conseguir “el mejor texto posible para el bien común, para el conjunto de profesionales y para que sea una ley que realmente mejore la sanidad y mejore la atención que se presta a la población”.

 El presidente del área nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontagas, aplaudió que “la negociación está yendo bastante bien, con la cautela de culminarla de una forma satisfactoria” y sin que la empañen las movilizaciones convocadas por los otros sindicatos médicos. 

