Sociedad

La jueza que investiga la gestión de la dana fija para el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo

La magistrada establece el careo entre Pradas y Cuenca para el lunes día 12 del próximo mes

Efe
18/12/2025 22:20
El Líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, camino de un acto el pasado día 2 de diciembre en Madrid
El Líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, camino de un acto el pasado día 2 de diciembre en Madrid
Javier Lizón (Efe)
La jueza Nuria Ruiz Tobarra que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana fijó para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados del municipio valenciano de Catarroja, según un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

 La citación de Feijóo fue acordada por la instructora el pasado 12 de diciembre tras ser solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

 El líder del PP está citado a las 09.30 horas en los juzgados de Catarroja. En la misma diligencia de ordenación se fijó el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

 La jueza considera que “no es una probabilidad, sino una certeza” que el presidente nacional del PP pudo estar informado sobre la gestión de la dana por Mazón, una creencia que “se deriva de la manifestación pública que efectuó (Núñez Feijóo) al asegurar que Mazón le informó en tiempo real”.

 Feijóo hizo esa declaración el 31 de octubre de 2024 en la localidad valenciana de l’Eliana, en el complejo del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor de las 09.00 horas –aproximadamente una hora y media antes de la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estas mismas instalaciones–.

 En una comparecencia ante la prensa, flanqueado por Mazón y por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, Feijóo dijo: “Desde el pasado lunes (28 de octubre) me ha venido informando en tiempo real; me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando de que nos tememos que haya más personas fallecidas”.

 Por ello, la jueza sostiene que “habida cuenta de que la información se produjo en tiempo real”, eso supondría “una sucesión de comunicaciones y mensajes entre Mazón y Feijóo que afectarían a cuestiones clave en la información de la gravedad de la situación y las medidas que se estaban adoptando desde el Cecopi, especialmente el lanzamiento de mensajes de aviso a la población y la actuación de la investigada Salomé Pradas”.

 Tras conocer la citación, Feijóo señaló el pasado día 12 que su papel aquel 29 de octubre de 2024 fue exigirle al Gobierno la emergencia nacional.

 El PP afirmó ayer que su líder colaborará con la justicia pese a que no ha recibido ninguna constancia documental de la citación de la jmagistrada. “Como no podría ser de otra manera, colaborará con la Justicia y responderá a todas las preguntas pese a haber estado a 350 kilómetros de la gestión de la crisis”, apuntó el PP. 

