El actor Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH

El actor, director y guionista Eduardo Casanova, de 34 años, anunció este jueves que tiene VIH, en una publicación en redes sociales en la que aseguró que rompe “este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años”.

“Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, dijo Casanova en el mensaje con el que quiso hacer público que está contagiado con este virus, y en el que defiende que “la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”.

Casanova explicó que cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, “por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo”, remarcó.

Un silencio que guardan y sufren, por tanto, “muchísimas personas” y que él ha querido romper cuando ha querido y podido, afirmó.

“Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”, dijo en referencia a una película documental dirigida por Jordi Évole sobre este mismo asunto que se estrenará en 2026.

El mensaje en Instagram de Casanova, que el pasado 1 de diciembre estrenó ‘Silencio’, una miniserie con la pandemia del VIH como trasfondo, recibió una oleada de apoyo en las respuestas, empezando por la de la asociación Apoyo Positivo, que expresó su orgullo por el actor.

Compañeros de profesión como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño o Miguel Diosdado también mostraron su cariño a Casanova, que se dio a conocer como Fidel en la serie de televisión ‘Aída’.