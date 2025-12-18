Consumo limitará la oferta de alimentos ultraprocesados en todos los centros públicos

El ministro Bustinduy y la reina, este jueves, en los Premios Estrategia Naos Fernando Villar (Efe)

Consumo limitará la oferta de ultraprocesados y frituras, además de en residencias y hospitales, en todos los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo.

Lo anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, que presidió este jueves la reina Letizia en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El real decreto, que salió este jueves a información pública, limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas.

Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil. La norma se aplicará también a los centros, sean públicos o privados, que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales, como pueden ser centros sanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.

Productos saludables

Con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente, Consumo garantizará al menos un 80% de productos saludables en las máquinas vending y un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, que se fomentará para que sean preparados en sus propias cocinas.

“Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio”, ha aseveró Bustinduy, quien destacó también la importancia de regular la publicidad de los alimentos no sanos.

Además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.

La norma se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

El decreto contempla la realización de cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional, y promover en su caso planes de atención.

La medida sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril y que garantiza a todos los escolares cinco comidas saludables a la semana, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

El ministro destacó a los comedores no solo como lugares donde se proporcionan comidas sino también espacios de aprendizaje de buenos hábitos “que acompañarán a los niños y niñas durante toda la vida”.