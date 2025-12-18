Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Consumo limitará la oferta de alimentos ultraprocesados en todos los centros públicos

La norma se aplicará en el ámbito privado cuando los usuarios sean dependientes o tengan necesidades especiales

Agencias
18/12/2025 22:38
El ministro Bustinduy y la reina, este jueves, en los Premios Estrategia Naos
El ministro Bustinduy y la reina, este jueves, en los Premios Estrategia Naos
Fernando Villar (Efe)
Consumo limitará la oferta de ultraprocesados y frituras, además de en residencias y hospitales, en todos los centros públicos, como museos, bibliotecas, universidades, centros deportivos o en la restauración de los centros públicos de trabajo.

 Lo anunció el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, que presidió este jueves la reina Letizia en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

 El real decreto, que salió este jueves a información pública, limitará a dos raciones semanales los ultraprocesados y las frituras en los centros públicos con pensión completa y régimen residencial, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas.

 Además, se excluirán los ultraprocesados de toda la alimentación infantil. La norma se aplicará también a los centros, sean públicos o privados, que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales, como pueden ser centros sanitarios, residencias y centros de mayores, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género o centros de tutela de personas menores.

Productos saludables

Con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y respetuosa con el medio ambiente, Consumo garantizará al menos un 80% de productos saludables en las máquinas vending y un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, que se fomentará para que sean preparados en sus propias cocinas.

 “Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas, ya sea en colegios públicos, hospitales, residencias o cualquier otro espacio”, ha aseveró Bustinduy, quien destacó también la importancia de regular la publicidad de los alimentos no sanos.

El ministro Pablo Bustinduy destaca la importancia de regular la publicidad de los comestibles que no sean sanos

Además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos o religiosos.

 La norma se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

 El decreto contempla la realización de cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional, y promover en su caso planes de atención.

 La medida sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril y que garantiza a todos los escolares cinco comidas saludables a la semana, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

 El ministro destacó a los comedores no solo como lugares donde se proporcionan comidas sino también espacios de aprendizaje de buenos hábitos “que acompañarán a los niños y niñas durante toda la vida”. 

La Reina Letizia alerta de que la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas

La reina Letizia destacó el impacto de los comedores escolares en la salud de los niños y niñas y en la prevención de la obesidad y el sobrepeso infantil, que afecta especialmente a los que viven en familias con rentas más bajas.

La reina presidió el acto de entrega de los Premios Estrategia NAOS, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que distingue iniciativas en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario que informan y sensibilizan sobre el problema de la obesidad en la infancia.

"La realidad es tozuda, los niños y las niñas con sobrepeso y obesidad de familias de rentas bajas son el doble que los de familias que tienen una mejor situación económica, y están más tiempo delante de las pantallas, más expuestos a impactos publicitarios de productos ultraprocesados y consumen más ultraprocesados", indicó.

Durante su intervención, la reina lamentó que las cifras de sobrepeso y obesidad infantil son muy altas y ha valorado los esfuerzos que están realizando para reducirlas, como las iniciativas premiadas.

Entre los apuntes que ha lanzado en la Convención Naos que se ha celebrado tras la entrega de los premios, ha recordado "que está ahí" en el espacio público el debate sobre la conveniencia o no de aplicar regulaciones a la industria agroalimentaria, como ya se está haciendo en otros países.

"Lo que comen cada día los niños en sus colegios es tan relevante y tiene tanto impacto en su salud", ha señalado la reina, quien ha incidido en la importancia de los comedores escolares "que van más allá del hecho de la alimentación".

La reina explicó que en los últimos 30 años se triplicó el consumo de ultraprocesados y que su consumo "representa una amenaza sistémica para la salud", y destacó "hay estudios que vinculan los problemas de salud mental en adolescentes y en niños que tienen sobrepeso y obesidad".

"Necesitamos alfabetización en salud, el desafío es muy serio, pero aquí hay un tiempo de esperanza" en alusión a los premiados, concluyó. 

