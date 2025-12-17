La Fiscalía pide el archivo del caso contra Errejón por presuntas agresiones sexuales a Mouliaá

Errejón abandona los juzgados tras prestar declaración Archivo El Ideal Gallego

La Fiscalía pidió el archivo de la causa contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá, al considerar que “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” y tampoco se acreditó que el político fuese consciente de que aquella “relación sexual” no era deseada por parte de la actriz.

Por ello, la Fiscalía no acusará a Íñigo Errejón quien por su parte recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de procesarle por tres presuntas agresiones sexuales en octubre de 2021, que Mouilaá denunció en octubre de 2024 y por las que esta actriz pide una pena de 3 años de cárcel.

La Fiscalía Provincial de Madrid remitió un escrito al titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que pide el sobreseimiento provisional de la causa contra Errejón, el contra del criterio de este magistrado, que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que esta parte considera que una vez que se practicaron las diligencias de investigación consideradas necesarias para el esclarecimiento de los hechos “no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito” y los indicios son insuficientes para formular escrito de acusación contra Errejón.

Plena veracidad

El Ministerio Fiscal da “plena veracidad” a la declaración de Mouliaá, quien manifestó, según destaca esta parte, que “se sintió cohibida y que en realidad no quería una relación sexual en los términos que finalmente se desarrolló”.

Sin embargo, por una serie de hechos “y por la forma en la que actuó la denunciante” la Fiscalía no ve acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada y aceptada por esta y destaca que cuando la actriz “expresamente así se lo expuso”, en dos ocasiones y momentos distintos, el político “cesó en su acción”.

Por otra parte, la Fiscalía impugnó, en otro escrito, el recurso de Errejón contra su procesamiento, que apuntaba a varias pruebas “ignoradas por el instructor” o que si este creía “a pies juntillas” a la denunciante, y no a testigos presenciales que la desmintieron, todos menos la actriz habrían cometido un delito de falso testimonio”.

Por contra, la Fiscalía considera que el auto del juez Adolfo Carretero se ajusta a derecho porque cumple la finalidad prevista y detalla los indicios sobre los que se funda.

Ahora, el futuro de esta causa está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que debe confirmar si se procesa al fundador de Podemos.