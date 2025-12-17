Ana Obregón desmiente un romance con Jeffrey Epstein

La actriz Ana Obregón, en un photocall Archivo El Ideal Gallego

La actriz española Ana Obregón negó haber tenido un romance con el magnate y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Explicó que solo fueron amigos en los años 80 del siglo pasado y que entonces le pareció “educadísimo” y “maravilloso”, pero que ahora le “repugna” haber tenido esa amistad con él.

Obregón hizo estas declaraciones en un programa de ‘Antena 3’, donde respondió a un artículo publicado en ‘The New York Times’ que sostiene que Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra.

La celebridad contó que conoció al Epstein cuando estuvo viviendo en Estados Unidos y pasó un tiempo en Nueva York.

En aquel entonces le pareció “la persona más maravillosa del mundo”. “Me gustaba tanto... que luego imagínate mi cara”, lamentó la intérprete.

“Este es un tema delicado, un tema que me repugna en lo que se convirtió este ser humano. Me repugna. Me hierve la sangre”, enfatizó.

Cuando le conoció, según recordó, ella salía con el cantante Miguel Bosé y como Epstein le parecía “muy guapo” decidió presentárselo a su hermana Amalia. “Parecía que iba a saltar la chispa con ella, pero no saltó”, dijo.

Después de ese episodio, Obregón reconoció que él intentó “un no sé qué” con ella, pero ella no quiso ir más allá de la amistad. Señaló que nunca sospechó que fuera un depravado sexual.

Tras esta etapa en Nueva York, en 1984 se fue a Los Ángeles a rodar la película ‘Bolero’ y ya no volvió a saber de él.

Se enteró de su detención en 2010 cuando se encontraba en Miami coincidiendo con que su hijo se había ido a estudiar a Estados Unidos.

“Veo una serie de un depredador sexual y al final de la serie ponen: caso de Jeffrey Epstein: no me lo podía creer”, apostilló.