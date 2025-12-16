Trump pide a la ‘BBC’ hasta 5.000 millones de dólares

Varias personas acceden a la sede de la BBC en Londres G. Garrido Serrano (Efe)

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la ‘BBC’ al acusar a la cadena pública británica de haber editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio.

Medios internacionales reportan que la demanda, presentada en una corte federal del sur de Florida, reclama hasta 5.000 millones de dólares en daños por dos cargos: difamación y violación de la ley de prácticas comerciales de Florida.

El documental en cuestión, titulado ‘Trump: segunda oportunidad?’, fue emitido por el programa ‘Panorama’ de la ‘BBC’ poco antes de las elecciones presidenciales de 2024 y habría unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y “luchar como demonios”, una edición que el mandatario califica de “falsa, difamatoria y maliciosa”.

La ‘BBC’ reconoció que la edición fue un “error de juicio” y ofreció disculpas, aunque sostuvo que no existe base legal para una demanda por difamación, y se comprometió a defenderse en los tribunales.

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica.

Expertos legales señalaron que Trump enfrentará retos para probar difamación bajo las leyes estadounidenses, que protegen fuertemente el discurso de interés público y requieren demostrar que el medio actuó con conocimiento de falsedad o temerariamente.

La demanda se suma a una serie de acciones legales del presidente contra medios de comunicación en EEUU y ahora involucra por primera vez a una cadena internacional británica en una disputa judicial de alto perfil.