Los médicos “escalarán en el conflicto” con Sanidad si no logran avances este miércoles

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocantes de las tres huelgas médicas de este año, acuden este miércoles a su reunión con el Ministerio de Sanidad con voluntad de diálogo, pero han avisado de que si no hay avances, se verán obligados a “escalar” en el conflicto.

Ambas organizaciones emitieron un comunicado en el que vuelven a desmarcarse del preacuerdo alcanzado este pasado lunes por la ministra Mónica García y los cinco sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco –Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde–, que queda “lejos” de sus reivindicaciones.

La CESM y el SMA forman parte de la mesa de diálogo a través de FSES, pero insisten en que ellos deben tener “una negociación directa” con Sanidad al margen de estos cinco sindicatos que representan al conjunto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), que rechazan no solo ese foro de diálogo paralelo, también la reivindicación de un Estatuto específico para médicos.

El preacuerdo –logrado tras más de seis horas de reunión–, que incorpora mejoras como la jornada ordinaria de 35 horas semanales o en la jubilación parcial y la posibilidad de jubilación anticipada cuando se cumplan los requisitos legales, propició que Satse-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde dejaran en suspenso la huelga indefinida en todo el SNS que han programado para el 27 de enero.

Pero la CESM y el SMA aseguran que la negociación con el Ministerio de Sanidad “sigue abierta” y que “mantiene su voluntad de diálogo” para el encuentro, una vía de negociación directa que además creen que legitima la huelga médica de cuatro días de la semana pasada.

Afirman que “no hay nada firmado con el Comité de Huelga” respecto a los puntos del preacuerdo, y por ello asistirán “con voluntad negociadora confiando en que desde Sanidad se facilite un calendario cerrado de reuniones” que permitan abordar de manera específica los puntos clave que afectan directamente a la profesión médica.

En el caso de no producirse avances, advierten, se verán obligados “a escalar en el conflicto abierto” y aumentar las jornadas de paro en la huelga nacional indefinida de médicos y facultativos que se mantiene convocada a la espera de ver cómo evolucionan las negociaciones.

“Bodrio”

En este contexto, el Senado reprobó este lunes la reprobación de la ministra de Sanidad, Mónica García, planteada por el Partido Popular (PP), que junto a Vox exigió que retire el “bodrio” del borrador del Estatuto Marco.

La moción presentada por los populares, con mayoría absoluta en la Cámara, recibió el único apoyo de Vox a pesar de que el PP rechazó la enmienda en la que el partido de Santiago Abascal reclamaba, además de la retirada del Estatuto Marco, uno propio para los médicos.

“Todas estas enmiendas desvirtúan el objeto principal que es el de reprobar a la ministra”, sentenció el senador popular Enrique García Escudero antes de criticar la “nefasta gestión” que ha hecho Mónica García en Sanidad. Reprobarla, añadió, “es un acto de responsabilidad institucional”.

En la defensa de su iniciativa, la portavoz del PP Rosa Romero exigió a Sanidad dar marcha atrás con el “bodrio” del borrador, “una chapuza que no gusta a nadie” y con la que logró “algo insólito”, que es unir a toda la profesión médica en su contra.

“No me extraña que la tachen de traidora”, exclamó la senadora, que emplazó a Sanidad a “empezar de cero” con el texto, otorgarle una memoria económica y una financiación “acorde a la realidad”.

En ello coincidió el representante de Vox Fernado Carbonell, que subrayó que “la propuesta de reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad ha fracasado, ha generado un conflicto innecesario con los profesionales y, desde luego, debe ser retirada”, al tiempo que apeló a la necesidad de que reconozca un Estatuto propio a los médicos para que puedan ejercer su labor “con seguridad y garantías”.

Un “mal día”

“Mal día para reprobar a la ministra”, censuró, por su parte, la senadora de Izquierda Confederal Carla Antonelli, que recordó el preacuerdo que lograron alcanzar el Ministerio y los cinco sindicatos integrantes de la mesa de negociación sobre el Estatuto.

En estos avances de la negociación abundó también el senador del Partido Socialista Kilian Sánchez, quien acusó al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de querer maniobrar “para tapar sus propias vergüenzas”.

Desde el PNV, Nerea Ahedo reprochó al los populares que hablen de “caos” en la gestión sanitaria cuando ésta es competencia de las comunidades, gobernadas la mayoría de ellas por esta formación política, y les acusó de hacer una oposición “del titular y del lodazal” aprovechando su mayoría en la Cámara Alta.

Aunque no apoyó la moción, Eduard Pujol, representante de Junts, puso “deberes” a la ministra, de la que esperó, indicó, “el mismo coraje para combatir a Ayuso como para explicar qué es lo que pasó con Illa en el Ministerio durante los meses del covid”, le emplazó Pujol.

Por su parte, García aseguró que se sentía “orgullosa” de su reprobación. “Entiendo que esa reprobación es por mi insistencia en mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios”, sostuvo la ministra.

Además, confesó que el PP le pidió que rechazara y metiera el Estatuto Marco “en un cajón”. Ante tal petición, García aseguró que ella respondió que iba “a pelear” y a “remangarse”.