Sociedad

Interior refuerza el dispositivo policial antiterrorista durante las navidades

Efe
16/12/2025 15:07
Navidad en A Coruña
Patricia G. Fraga
El Ministerio del Interior ha ordenado un refuerzo de "especial intensidad" de los dispositivos policiales antiterroristas durante el período navideño, lo que supone aumentar los controles y la presencia desplegada durante todo el año, cuando sigue activo el nivel 4 del plan antiterrorista.

Los dispositivos antiterroristas están reforzados desde octubre de 2023, cuando Hamás atentó en Israel y este país atacó Gaza, y durante el período festivo -entre el 19 de diciembre y el 8 de enero- se intensificará dicho refuerzo, según ha ordenado la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tras la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista que el pasado viernes presidió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Esta instrucción se adopta tras constatar la necesidad de mantener el Nivel 4 de activación del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista y los refuerzos ante la esperada participación ciudadana en todo tipo de eventos y los desplazamientos por el país durante las fiestas, según indica Interior en un comunicado.

Los refuerzos incluyen controles aleatorios de vehículos y personas en ubicaciones con mucho tránsito y afluencia o vigilar y proteger lugares con mucha concentración de visitantes en estas fechas como los de ocio, los espacios en los que se celebren acontecimientos religiosos o los medios de transporte.

Implica así dar seguridad a los grandes centros, infraestructuras e intercambiadores de transportes, así como las aeropuertos, puertos y estaciones que en estas fechas soportan una mayor afluencia y tráfico de usuarios.

Interior dará traslado de la instrucción dictada a las autoridades autonómicas a través de las Delegaciones de Gobierno, de cara a celebrar reuniones de información y coordinación, la ha enviado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que la distribuya entre los responsables de los cuerpos de policía local y poder así incorporar sus capacidades operativas al plan de refuerzo navideño.

Además, estas medidas se comunicarán también a las empresas de seguridad privada y a los propietarios y operadores de las infraestructuras críticas.

De esta forma se pretende que en los distintos órganos y cuerpos de seguridad se refuercen los servicios y establezcan medidas de colaboración y cooperación.

También se establecerá un dispositivo especial de ciberseguridad a cargo de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC).

