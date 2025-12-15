Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Los camioneros que colapsaron las carreteras en 2022 amenazan con movilizaciones en Navidad

Ep
15/12/2025 12:35
Camioneros
EFE
Plataforma en Defensa del Transporte, la organización de pequeñas empresas y autónomos que colapsó las carreteras en marzo de 2022, ha advertido de que podría llevar a cabo movilizaciones durante las próximas fechas navideñas en respuesta a un nuevo conflicto con el Gobierno.

En esta ocasión, la asociación se queja de no haber sido incluida en el Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC), el organismo en el que están presentes las principales patronales del sector en representación de las empresas y que sirve como interlocutor con el Ministerio.

Plataforma asegura que el ministro del ramo, Óscar Puente, les ha "declarado la guerra", al haber, en su opinión, cambiado los requisitos para optar a la representación dentro del CNTC.

Su exclusión del proceso para formar parte del CNTC se ha llevado a cabo en la fase en la que el Ministerio ha verificado la autenticidad de los datos aportados por la patronal, habiendo encontrado un 42% de errores.

Plataforma no es la única organización que se ha quedado fuera. También figuran otras relevantes como UNO Logística o Anefhop (patronal del hormigón), que han incurrido en errores superiores al 72% y 51%, respectivamente, entre otras empresas excluidas.

"No podemos permitir tal atropello hacia la libertad de representación. Estas circunstancias son las que alientan conflictos como el que protagonizó nuestra organización, con el paro nacional e indefinido de transporte en el mes de marzo de 2022, cuando se nos negaba la interlocución con el Ministerio, por estar fuera del CNTC", advierte en un comunicado.

Algunos partidos como ERC también llegaron a impugnar el método de selección de las organizaciones que entran en el CNTC, asegurando que el 70% de los transportistas no están incluidos en este organismo, al ser pequeñas empresas y autónomos.

No obstante, Óscar Puente ya manifestó que cambiar ese sistema de representatividad requeriría de una modificación legal "más compleja" que simplemente cambiar el decreto ministerial que lo regula.

Ese reglamento establece que la suma de los socios de una organización debe ser, al menos, del 6% del total de los socios afiliados al conjunto de las asociaciones o que sus socios sean titulares, al menos, del 6% del total de las autorizaciones que correspondan al conjunto de los socios afiliados a las asociaciones del sector.

En este sentido, Plataforma argumenta que el voto está condicionado por el número de camiones que tenga una empresa. "Por ejemplo, una empresa con 100 camiones, siendo una sola empresa, influye más que 50 pequeñas empresas de transporte", explica.

