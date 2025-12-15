La jueza de la dana rechaza llamar como testigo al presidente del Gobierno

Pedro Sánchez EFE

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha desestimado la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV), la jueza considera que esta solicitud se basa en el mensaje que éste envío a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024 al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, una hora que "se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones", ya que el último de los mensajes Es-Alert a la población se remitió a las 20:57 horas.

Considera que dicha prueba es "claramente improcedente" y señala que no se pueda equiparar "en modo alguno" a las previas declaraciones testificales ya acordadas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque fue este quien afirmó que estuvo informado "en tiempo real" de la emergencia por parte de Mazón, "por lo que el supuesto es claramente diferente".

La jueza ha pedido además a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat que informe si es factible recuperar los mensajes de WhatsApp intercambiados ese día por el entonces secretario autonómico del Gabinete de Presidencia, José Manuel Cuenca, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón.