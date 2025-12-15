Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La jueza de la dana rechaza llamar como testigo al presidente del Gobierno

Efe
15/12/2025 15:29
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha desestimado la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV), la jueza considera que esta solicitud se basa en el mensaje que éste envío a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024 al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, una hora que "se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones", ya que el último de los mensajes Es-Alert a la población se remitió a las 20:57 horas.

Considera que dicha prueba es "claramente improcedente" y señala que no se pueda equiparar "en modo alguno" a las previas declaraciones testificales ya acordadas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque fue este quien afirmó que estuvo informado "en tiempo real" de la emergencia por parte de Mazón, "por lo que el supuesto es claramente diferente".

La jueza ha pedido además a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Generalitat que informe si es factible recuperar los mensajes de WhatsApp intercambiados ese día por el entonces secretario autonómico del Gabinete de Presidencia, José Manuel Cuenca, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Santiago Segura y Cañita Brava en Madrid

El dulce regalo navideño de Cañita Brava a Santiago Segura
Andrea López Ramos
sospechoso

Pasa a disposición judicial el sospechoso del crimen de Santa Margarita
Abel Peña
El Polar Express de la calle Belén

La Sagrada Familia tiene la calle más navideña: Polar Express, un muñeco de nieve y estrellas en los árboles
Lara Fernández
Arresto del conocido estafador

Cae el histórico estafador 'El Truhán' en El Bierzo tras simular un robo de móviles
EFE