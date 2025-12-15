Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Hallan muertos al director Rob Reiner y a su esposa Michele en su mansión de Los Ángeles

Efe
15/12/2025 13:31
Rob Reiner y su mujer
Rob Reiner y su mujer
EFE
El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

De acuerdo con la publicación, que señaló que las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People, son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner.

Además, ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978.

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.

Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).

Y como director, una de sus películas emblemáticas, ´When Harry Met Sally...´.

