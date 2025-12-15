Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

El Gobierno anuncia un billete único para el transporte público de 60 euros al mes

15/12/2025 13:11
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026, al mismo tiempo que entrará en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero un nuevo billete único para toda España de 60 euros al mes (30 euros para los jóvenes).

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

Este billete ya fue anunciado a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

