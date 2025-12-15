Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ

Efe
15/12/2025 15:18
Rob Reiner con su familia
Rob Reiner con su familia
Agencias
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El director estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora Michele Reiner, habrían sido degollados por un familiar en el hogar de la pareja en Los Ángeles, informó este lunes la web TMZ, después de que la revista People señalara al hijo mediano de ambos como presunto responsable del aparente homicidio.

La agresión ocurrió tras una posible discusión el domingo, dijeron fuentes al medio especializado en entretenimiento, sin especificar el motivo del desacuerdo.

Según TMZ, la hija de ambos encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres.

Aún no hay confirmación oficial de la identidad del sospechoso de los asesinatos. Mientras la revista People reporta que múltiples fuentes dan al hijo mediano de la pareja, Rick Reiner, de 32 años, como culpable, otros medios se limitan a indicar que un familiar cercano está siendo interrogado por la Policía, que no ha ofrecido detalles de momento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como 'When Harry met Sally...' (1989) o 'The wolf of Wall Street' (2013) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood con heridas compatibles con un acuchillamiento.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y cuando llegaron se encontraron los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de su mujer, de 68.

Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, el mismo año en que se estrenó 'When Harry met Sally...', y tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy.

Nick participó en el guión de 'Being Charlie', estrenada en 2015 e inspirada en parte en sus experiencias y problemas de adicciones. El filme cuenta la historia de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

La muerte de los Reiner ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Santiago Segura y Cañita Brava en Madrid

El dulce regalo navideño de Cañita Brava a Santiago Segura
Andrea López Ramos
sospechoso

Pasa a disposición judicial el sospechoso del crimen de Santa Margarita
Abel Peña
El Polar Express de la calle Belén

La Sagrada Familia tiene la calle más navideña: Polar Express, un muñeco de nieve y estrellas en los árboles
Lara Fernández
Arresto del conocido estafador

Cae el histórico estafador 'El Truhán' en El Bierzo tras simular un robo de móviles
EFE