Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Clooney llega a un pacto con su mujer para no besar a más actrices en sus películas

Efe
15/12/2025 13:23
George Clooney
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El actor estadounidense George Clooney, de 64 años, dice adiós a sus días de galán en la gran pantalla. Según el pacto que afirma haber alcanzado con su mujer, la abogada libanesa Amal Clooney, no planea besar más a ninguna actriz en sus películas.

En una entrevista con el diario Daily Mail apunta que tomó la decisión tras una conversación con su esposa, con la que se casó en 2014 y tiene mellizos.

"He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman —'Bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más'", añade el protagonista de filmes como 'O Brother, Where Art Thou?' (2000) y de 'Ocean's Eleven' (2001) o de la serie 'ER', con la que saltó a la fama internacional.

El también director de cintas como 'Good Night and Good Luck' (2005) no es la primera vez que se ha pronunciado sobre su intención de dar un paso atrás al frente de filmes románticos.

Según recuerda Variety, en marzo contó al programa estadounidense 60 Minutes que quería dejarle hueco a las nuevas generaciones: "Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas", dijo entonces.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Rob Reiner con su familia

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido degollados por un familiar, según TMZ
EFE
Narrativa del rural en positivo en MEGA

Más de 100 profesionales se reúnen en MEGA para impulsar una narrativa del rural en positivo
Redacción
Vivienda pública en Xoán Vicente Viqueira en Sada

Sada contará con nueva vivienda pública en la avenida Xoán Vicente Viqueira
Redacción
Inés Rey

Inés Rey, sobre las denuncias de acoso sexual en el PSOE: "Echo de menos voces de hombres poderosos de mi partido"
EP