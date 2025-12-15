Bruselas actualiza las medidas por gripe aviar tras registrar 74 nuevos casos en granjas

En España no se han producido nuevos casos EFE

La Comisión Europea (CE) ha actualizado las zonas de protección y vigilancia contra la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) ante la aparición de 74 nuevos casos en granjas avícolas de los Estados miembros, según ha publicado el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) este lunes.

En concreto, precisa que por ahora se han producido casos de gripe aviar en explotaciones en las que se crían aves de corral u otras aves cautivas en 18 Estados miembros y en Irlanda del Norte (Reino Unido).

Dentro de la Unión Europea (UE), los países que por ahora han tenido granjas afectadas son Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal y Suecia.

Explica que, desde que se adoptó la anterior actualización, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia han notificado a la Comisión nuevos brotes de GAAP en granjas avícolas.

Ante esta situación, la CE ha actualizado las delimitaciones de las zonas de protección y vigilancia y zonas de restricción en dichos países para que no se extiendan estos focos.

En España no se han producido nuevos casos y las zonas de protección y restringidas que fueron delimitadas se inhabilitaron el pasado 8 de diciembre; estas se situaban en las comarcas de Olmedo y Medina del Campo (Valladolid), Aranjuez y Navalcarnero (Madrid), Toledo, Arévalo (Ávila) y Santa María la Real de la Nieva (Segovia).

La GAAP es una enfermedad vírica infecciosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países, según la normativa.