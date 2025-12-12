Los bombos del sorteo de Navidad ya esperan en el Teatro Real para repartir 2.772 millones

Momento en el que los bombos de la Lotería de Navidad llegan al Teatro Real Europa Press

Los bombos y el resto de elementos con los que se realizará el Sorteo Extraordinario de Navidad, que repartirá 2.772 millones de euros en premios, ya están en el Teatro Real, adonde han llegado este viernes y donde aguardarán custodiados bajo estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas hasta el próximo día 22 de diciembre.

Ha sido a primera hora de esta mañana cuando los majestuosos bombos han hecho su entrada al Real junto a la tolva, que permitirá transportar las bolas desde las liras hasta el bombo, y la trompeta, desde la que saldrán las bolas hasta la copa, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

Como cada año, el bombo grande (con un diámetro de la esfera de 1,58 metros) se ha ubicado en el escenario para acoger las 100.000 bolas de los números que participan en el sorteo. Fabricado hace 19 años en una aleación de latón y bronce, tiene una altura de 2,64 metros, una anchura de 2,11 metros y un peso aproximado de 850 kilos.

A su lado se ha ubicado el bombo pequeño, encargado de repartir los premios y que está realizado con los mismos materiales, aunque con menores dimensiones: 1,60 metros de alto por 1,28 de ancho, con un diámetro de esfera 0,74 metros y un peso en torno a 450 kilos.

Al Teatro Real también han llegado las 100.000 bolas de números y las 1.807 bolas de premios, entre las que destaca la del popular "Gordo", que reparte 4 millones de euros por serie.

Todas y cada una de las bolas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y con el mismo peso (3 gramos) y el mismo tamaño (18 milímetros).

Desde este viernes, todos los elementos del sorteo permanecerán a 16 metros bajo el escenario custodiados por unas estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas del día hasta la madrugada del 21 de diciembre, cuando subirán al escenario mientras se cierran los detalles finales para que luzcan "en todo su esplendor".

Este año, la emisión del Sorteo Extraordinario de Navidad alcanza los 3.960 millones de euros, de los que se reparte un 70 % en premios, lo que supone un total de 2.772 millones de euros.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad, que popularmente supone el inicio de las fiestas navideñas, destacan el primer premio, "El Gordo", con 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; y el tercero, con 500.000 euros a la serie.