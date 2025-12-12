La familia real felicita la Navidad con un homenaje al mundo rural

Postal navideña de la familia real en Valdesoto Casa de S.M. el Rey

La Casa Real distribuyó este viernes la felicitación navideña de los reyes y sus hijas, con una fotografía de los reyes y sus hijas tomada en un entorno rural de la localidad asturiana de Valdesoto, como ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales.

“Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026” es el encabezamiento del texto que acompaña a la foto, también en inglés, y al que sigue una frase manuscrita: “Con todos los afectos y los mejores deseos” y las firmas de los cuatro. Cierra la felicitación, en la parte exterior, el escudo y el lema “Servicio, compromiso y deber”.

Felicitación manuscrita de los reyes y sus hijas Casa de S.M. el Rey

Para el encabezamiento se eligió la tipografía ‘ibarra real nova’, diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 de ‘El Quijote’ realizada para la RAE.

Coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino, en el siglo XXI, se recupera y crea la versión digital de esta tipografía para poner en valor el patrimonio tipográfico español.

La Casa Real también publicó la felicitación navideña de los reyes Juan Carlos y Sofía Los eméritos desean “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026” a los españoles, un mensaje firmado por ambos y que ilustran con una fotografía protagonizada por sus perros junto a un árbol navideño.