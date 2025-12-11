Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Sanidad reitera a los médicos que no está en sus manos elaborar un Estatuto propio

El departamento recuerda que crear un texto exclusivo para los facultativos segregaría al resto de profesionales

Agencias
11/12/2025 22:10
Facultativos protestan en la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla, este jueves, en la ciudad andaluza
Facultativos protestan en la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla, este jueves, en la ciudad andaluza
María José López (Ep)
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ministerio de Sanidad reiteró este jueves su voluntad de diálogo y de atender todas las demandas de los médicos “dentro de sus competencias”, por lo que no contempla la creación de un Estatuto propio para este colectivo ya que ello fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales.

 Fuentes de Sanidad subrayaron la imposibilidad de incluir en la negociación materias que son de competencia autonómica y que invalidarían el texto por inconstitucional.

 Según estas fuentes, Sanidad convocó para el próximo lunes día 15 a los sindicatos del ámbito de negociación, órgano habilitado para el diálogo social, con el ánimo de llegar a un acuerdo positivo para todos los profesionales sanitarios.

 La reunión de este jueves fue la cuarta entre el Sanidad y el comité de huelga y en ella, según fuentes ministeriales, se volvió a trasladar la disposición de un diálogo permanente y la mejora del sistema sanitario público.

Nuevo intento

El comité de huelga de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz se reunieron con el Ministerio de Sanidad en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo que permita atender las reivindicaciones de ambas organizaciones, inmersas en un huelga contra el actual borrador del Estatuto Marco que consideran inadecuado.

 Desde el comité de huelga, valoraron el elevado seguimiento en la tercera jornada de paros a nivel nacional y la unión de la profesión contra del borrador del Estatuto Marco del Ministerio.

 La CESM informó de que ambas partes se comprometieron a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, “que pasan por un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional adecuada y la jornada laboral”.

 Además, entre esos seis puntos clave a negociar está, según el comité de huelga, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad.

 Más allá de esta agenda, el comité de huelga reconoció que no se adquirió ningún compromiso adicional por lo que el conflicto sigue abierto y también las movilizaciones.

 Ambas organizaciones sindicales incidieron en que las reivindicaciones siguen intactas, si bien valoraron que se desbloquease una negociación “que parecía estancada”.

Acuerdos previos

Por su parte, desde el Ministerio se repasaron acuerdos alcanzados en reuniones previas como la implantación, por parte de los servicios de salud de las comunidades, de nuevos modelos de turnos y guardias que permitan una planificación más racional de los recursos humanos y faciliten la conciliación.

 También se garantiza que, en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de un menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, se perciba, desde el primer día, el 100% de sus retribuciones ordinarias.

 Además se avanzó en el análisis de la jubilación anticipada, teniendo en cuenta la normativa vigente y la movilidad del personal requerirá, con carácter general, el consentimiento de la persona interesada, salvo en excepciones de necesidad asistencial urgente y por un periodo máximo de siete días al año. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El riesgo que entraña la vía obligó a determinar su cierre indefinido

Otro socavón en Bergondo: cierran un camino en Loureda para evitar accidentes
Lucía Tenreiro
Aïnhoa Mallo, en el centro, durante la presentación de su libro ‘Minerva & Aracne’, en Hi Coruña

Aïnhoa Mallo | “Mis padres tenían ese afán por contar cosas, eso está impregnado en mi ADN”
Óscar Ulla
Barcos de pesca atracados no porto de Burela

A Xunta pide á UE paliar os recortes de abadexo, lirio e xarda polo impacto económico
EP
Tienda RevisTT que abrirá próximamente en A Coruña

A Coruña se prepara para la apertura de una nueva tienda enfocada en la moda circular y prendas de segunda mano
Redacción