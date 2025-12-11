Sanidad reitera a los médicos que no está en sus manos elaborar un Estatuto propio

Facultativos protestan en la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla, este jueves, en la ciudad andaluza María José López (Ep)

El Ministerio de Sanidad reiteró este jueves su voluntad de diálogo y de atender todas las demandas de los médicos “dentro de sus competencias”, por lo que no contempla la creación de un Estatuto propio para este colectivo ya que ello fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales.

Fuentes de Sanidad subrayaron la imposibilidad de incluir en la negociación materias que son de competencia autonómica y que invalidarían el texto por inconstitucional.

Según estas fuentes, Sanidad convocó para el próximo lunes día 15 a los sindicatos del ámbito de negociación, órgano habilitado para el diálogo social, con el ánimo de llegar a un acuerdo positivo para todos los profesionales sanitarios.

La reunión de este jueves fue la cuarta entre el Sanidad y el comité de huelga y en ella, según fuentes ministeriales, se volvió a trasladar la disposición de un diálogo permanente y la mejora del sistema sanitario público.

Nuevo intento

El comité de huelga de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz se reunieron con el Ministerio de Sanidad en un nuevo intento de alcanzar un acuerdo que permita atender las reivindicaciones de ambas organizaciones, inmersas en un huelga contra el actual borrador del Estatuto Marco que consideran inadecuado.

Desde el comité de huelga, valoraron el elevado seguimiento en la tercera jornada de paros a nivel nacional y la unión de la profesión contra del borrador del Estatuto Marco del Ministerio.

La CESM informó de que ambas partes se comprometieron a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, “que pasan por un estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional adecuada y la jornada laboral”.

Además, entre esos seis puntos clave a negociar está, según el comité de huelga, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad.

Más allá de esta agenda, el comité de huelga reconoció que no se adquirió ningún compromiso adicional por lo que el conflicto sigue abierto y también las movilizaciones.

Ambas organizaciones sindicales incidieron en que las reivindicaciones siguen intactas, si bien valoraron que se desbloquease una negociación “que parecía estancada”.

Acuerdos previos

Por su parte, desde el Ministerio se repasaron acuerdos alcanzados en reuniones previas como la implantación, por parte de los servicios de salud de las comunidades, de nuevos modelos de turnos y guardias que permitan una planificación más racional de los recursos humanos y faciliten la conciliación.

También se garantiza que, en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de un menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, se perciba, desde el primer día, el 100% de sus retribuciones ordinarias.

Además se avanzó en el análisis de la jubilación anticipada, teniendo en cuenta la normativa vigente y la movilidad del personal requerirá, con carácter general, el consentimiento de la persona interesada, salvo en excepciones de necesidad asistencial urgente y por un periodo máximo de siete días al año.