Sociedad

El Gobierno publica la orden de módulos del IRPF para 2026 que mantiene una reducción de 5% en la tributación

Ep
11/12/2025 12:38
En el IVA también se mantienen para 2026 los módulos aplicables en el régimen especial simplificado
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la orden del Ministerio de Hacienda por la que se desarrolla para 2026 el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con la que se mantiene una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos.

La norma recoge las actividades que pueden tributar mediante esta modalidad. En concreto, el sistema de módulos se aplica en agricultores, ganaderos, parte del sector agroalimentario, sector del transporte y actividades de comercio al por menor, principalmente.

La orden mantiene una reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos. Se trata del mismo porcentaje de reducción en la tributación que se ha aplicado ya en los años 2020, 2021, 2022 y 2024. "Esta medida beneficiará a todos los autónomos que tributen mediante este método de estimación objetiva", ha destacado el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, respecto al IVA, la norma publicada hoy en el BOE también mantiene para 2026 los módulos, así como las instrucciones para su uso aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior, lo que también beneficiará a los profesionales y autónomos acogidos a este régimen de tributación.

