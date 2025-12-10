Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Pamela Anderson revela detalles de su romance con Liam Neeson

La actriz estadounidense concede una íntima entrevista a la revista ‘People’ sobre su efímera relación con el intérprete

Efe
10/12/2025 22:20
Anderson y Neeson, en julio, en la alfombra roja de ‘The Naked Gun’
Anderson y Neeson, en julio, en la alfombra roja de ‘The Naked Gun’
Archivo El Ideal Gallego
La actriz estadounidense Pamela Anderson contó en una entrevista a ‘People’ los detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson, compañero de reparto de ‘The Naked Gun’, tras terminar de grabar la película.

 “Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de filmar”, reveló a la revista especializada.

 La actriz agregó que pasaron una semana íntima juntos en su casa en Nueva York y que incluso sus familiares acudieron de visita. La pareja fue a cenar “a un pequeño restaurante francés donde me presentó como la ‘futura Sra. Neeson’”, aseveró. 

Después de esa semana, cada uno siguió su camino para trabajar en otros proyectos. Anderson y Neeson generaron rumores de un romance tras su trabajo el verano pasado en ‘The Naked Gun’, aunque luego se supo que todo formó parte de un truco para promocionar el filme que ambos protagonizan.

 “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, eso es un truco publicitario’. Yo pensaba: ‘¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales’”, explicó.

 Aun así, la actriz afirmó que actualmente recibe el apoyo de Neeson, a quien considera su mejor amigo. “Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro”, dijo la actriz en la entrevista en la revista ‘People’. 

