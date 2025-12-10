La jueza de la dana pide las grabaciones de las cámaras de los pasillos del Cecopi en el 29-O

Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar Archivo El Ideal Gallego

La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana requirió a la Conselleria de Emergencias para que, en el plazo de tres días, entregue una copia íntegra de las grabaciones de las cámaras situadas en los pasillos del edificio donde se reunió el Cecopi aquel 29 de octubre de 2024 (29-O).

En un auto hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada concreta que en las grabaciones se puedan certificar “las entradas y salidas de la sala en que se celebró la sesión del Cecopi, bien por su puerta delantera como por su puerta trasera”, entre las 15.00 horas y la medianoche del día de la dana.

Señala que en el proceso de toma de decisiones en relación con la emergencia “cobra especial importancia la determinación, tanto de las personas que acudieron al Centro de Coordinación de Emergencias (CEE), como las que integraron el Cecopi”.

En este sentido, apunta que la conformación de este organismo “no se produjo de manera conjunta, sino que se fueron uniendo progresivamente diversos participantes a lo largo de la tarde y noche del día 29 de octubre de 2024” y por ello considera que “la unión de dichas grabaciones a la causa resulta pertinente”.

“La investigación de los 230 fallecimientos y de los lesionados justifica plenamente dicha prueba”, afirma la jueza, quien cree que esto “no invade la intimidad” de las personas que se encontraban en dicho lugar, ya que se trata de un edificio público y “quienes puedan aparecer serán autoridades y funcionarios en el desempeño profesional”.

La magistrada también acuerda recabar de Les Corts las respuestas emitidas por el coordinador de prevención de Emergencias, que declaró como testigo en el procedimiento, en respuesta a preguntas parlamentarias sobre la conservación de las imágenes de la llegada de las autoridades al Cecopi el 29 de octubre.

Más citaciones

Por otra parte, en una providencia hecha también pública este miércoles, la instructora acordó citar como testigo al chófer que prestaba servicio al entonces president, Carlos Mazón, el día de la dana e identificar a los escoltas con el fin de citarlos también como testigos.

Asimismo, decidió recibir declaración a cuatro testigos propuestos por la acusación popular que ejerce el sindicato FTAP-CGT, entre ellos el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Francisco Javier Sendra.

También acordó oficiar a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para que identifique al vigilante de seguridad lesionado el día de la dana, con el fin de recibir su declaración como perjudicado.

Del mismo modo, la jueza ordenó librar oficio al Centro de Coordinación de Emergencias para que aporte, a instancias de la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa, diversa información y documentos sobre avisos de previsión de lluvias e instrucciones de autoprotección dirigidas a la población.

En esta providencia se acordó también el traslado a las partes de los mensajes aportados en su testifical por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y de la documentación y mensajes entregados por la directora general de la secretaría del gabinete del entonces president, Pilar Montes, quien declaró ayer como testigo.